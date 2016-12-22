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МИД Эстонии вызвал посла России из-за конфликта в Керченском проливе
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МИД Эстонии вызвал посла России из-за конфликта в Керченском проливе
Конфликт в Азовском море, 12:50
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МИД Эстонии вызвал посла России из-за конфликта в Керченском проливе

Министерство иностранных дел Эстонии в связи с инцидентом в Керченском проливе вызвало российского посла Александра Петрова. Об этом сообщает Postimees со ссылкой на заявление ведомства.

Как отмечается, на встрече с послом МИД призвал Россию «незамедлительно» освободить корабли и членов их команд.

Накануне представители Эстонии и Польши высказали мнение, что ЕС должен ввести новые ограничения против России в связи с задержанием в Керченском проливе трех украинских кораблей. Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что санкции являются единственным способом показать руководству России «серьезность намерений ЕС». Bloomberg со ссылкой на источники передавал, что правительства стран ЕС обсуждают возможное введение санкций, однако намерены дождаться установления всех фактов. По данным немецкой газеты Welt, представители Франции и Германии на закрытом заседании комитета по политике и безопасности не поддержали введение санкций.

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ФСБ задержала в Керченском проливе два украинских катера и буксир, которые нарушили границу России 25 ноября. В Киеве утверждают, что российская сторона была предупреждена о прохождении кораблей.

Также суд в Крыму арестовал 12 членов экипажа задержанных кораблей, а впоследствии еще троих. Украина в связи с произошедшим объявила о введении военного положения.

Теги: Керченский пролив , Эстония , Украина
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