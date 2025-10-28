 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Хинштейн призвал Балицкого извиниться за критику защиты Курской области

Александр Хинштейн
Александр Хинштейн (Фото: Hinshtein / Telegram)

Заявление губернатора Запорожской области Евгения Балицкого с критикой жителей Курской области за то, что они не защитили свой регион, является неприемлемыми, заявил курский глава Александр Хинштейн.

В своем телеграм-канале он сообщил об «удивлении и недоумении» после просмотра видео с выступлением Балицкого. «Даже в условиях мирного времени подобные высказывания официального лица недопустимы. А уж тем более сегодня, когда слово — это тоже оружие, и враг пытается использовать любую ситуацию, чтобы раскачать наше общество», — написал Хинштейн.

Он добавил, что подобные заявления «оскорбляют всех курян, которых Евгений Балицкий, никогда не бывавший в Курской области, ошибочно именует курчанами». «Очень надеюсь, что у моего коллеги хватит мужества публично признать свою неправоту и извиниться перед жителями нашего региона!» — заключил курский губернатор.

Речь идет о словах Балицкого, сказанных им во время прямой линии 28 октября. Как передает «Блокнот Запорожье», он говорил о защите Запорожской области и вкладе в это осужденного на пять лет за мошенничество бывшего генерал-майора, экс-командующего 58-й армией Ивана Попова.

«В 2023 годы мы все сделали, чтобы отстоять Родину. И мы защитили ее, не чета курчанам», — сказал Балицкий.

Попов был осужден весной этого года по делу о хищении более 100 млн руб. при строительстве оборонительных сооружений в Запорожской области, а также лишен звания генерал-майора. Речь идет о хищении 1,7 тыс. т металлопроката, выделенного добровольческому батальону имени П.А. Судоплатова для строительства укреплений. Он был лишен звания генерал-майора. Экс-командующий 58-й армией не признал вину.

Летом Балицкий наградил Попова орденом «За заслуги перед Запорожской областью» І степени «за проявленное мужество, профессионализм и выполнение служебного долга». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение запорожского губернатора, заявил, что «своими региональными наградами [они] могут награждать граждан Российской Федерации».

Материал дополняется.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 92,94 (+0,92) Инвестиции, 21:05 Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 79,82 (+0,83) Инвестиции, 21:05
В Петербурге задержали участников группы «Рестарт» Политика, 22:05
Хинштейн призвал Балицкого извиниться за критику защиты Курской области Политика, 21:59
«Спартак» второй раз в сезоне обыграл ЦСКА в московском дерби КХЛ Спорт, 21:54
Как быть автовладельцам с госномерами без триколора. Ответ МВД Авто, 21:53
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 21:50
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Зеленский анонсировал обсуждение с ЕС плана окончания конфликта Политика, 21:44
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Минское «Динамо» разгромило худший клуб КХЛ, забросив 5 шайб за 7 минут Спорт, 21:40
В Думе предложили освободить детей русскоязычных мигрантов от экзамена Общество, 21:31
На подлете к Москве сбили три беспилотника Политика, 21:07
Над пятью регионами России ПВО сбила 15 дронов Политика, 21:00
Россиянки узнали своих соперниц на групповом этапе Итогового турнира WTA Спорт, 20:58
Посольство словами «маразм крепчал» ответило на угрозы Минобороны Бельгии Политика, 20:56
Цены на золото рухнули на 10%. Вернутся ли они к ростуПодписка на РБК, 20:47