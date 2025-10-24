 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

ЦИК обратится в прокуратуру из-за указа Балицкого

ЦИК направит в Генпрокуратуру обращение с просьбой опротестовать указ Балицкого. Он постановил освободить от обязанностей члена избиркома Катющенко. По словам Памфиловой, Балицкий не уведомил комиссию об издании данного указа
Евгений Балицкий
Евгений Балицкий (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Центральная избирательная комиссия России направит в Генпрокуратуру России обращение с просьбой опротестовать указ губернатора Запорожской области Евгения Балицкого «об освобождении от обязанностей члена избирательной комиссии с правом решающего голоса Г. А. Катющенко». Об этом сообщается в телеграм-канале комиссии.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала указ «актом очередного самоуправства» Балицкого.

ЦИК заявила о риске развала избирательной системы в Запорожской области
Политика
Элла Памфилова

«Даже если бы претензии к уважаемой Галине Анатольевне Катющенко имели хоть какие-то основания, единственное, что должен был сделать в этом случае господин Балицкий — это направить в ЦИК России просьбу рассмотреть на своем заседании правомерность освобождения ее от обязанностей члена комиссии», — заявила Памфилова.

Она добавила, что Балицкий не уведомил ЦИК об издании данного указа.

Памфилова отметила, что недавно ей пришлось «буквально силой» заставить Балицкого «выплатить многомесячные долги по зарплате сотрудникам комиссий».

РБК обратился за комментарием к Евгению Балицкому и его представителю.

В августе Балицкий написал в телеграм-канале, что обеспокоен ситуацией с выплатами зарплат сотрудникам местного избиркома. Он уточнил, что после того как Запорожская область вошла в состав России, появилась необходимость привести в соответствие с российскими нормами штатную численность госслужащих, в том числе в избиркоме. При формировании бюджета она была утверждена в числе 25 человек, что, как утверждал Балицкий, согласовали с федеральными властями.

Губернатор заявлял, что информацию об утвержденной численности сотрудников и зарплатном фонде донесли до руководства местного избиркома, но сокращения штата не произошло. По его словам, это привело к тому, что зарплатный фонд в результате оказался исчерпан.

«Я говорил и повторю, что штат из 85 человек, который привлекается к работе один раз в два-четыре года, нецелесообразен и решение о сокращении штата избиркома Запорожской области, которое было принято и утверждено в конце прошлого года, полностью соответствует законодательству», — говорил Балицкий.

Памфилова заявила, что ситуация была искусственно создана самим Балицким. По ее словам, у главы региона нет права определять численность штатных сотрудников избирательных комиссий, поскольку они не входят в состав органов исполнительной власти, но он обязан в соответствии с федеральным законом осуществлять софинансирование утвержденной штатной численности таких работников.

22 октября она предупредила власти Запорожской области о недопустимости поправок в местный закон, «ведущих к развалу избирательной системы региона». Ранее Балицкий внес на рассмотрение заксобрания проект закона, который дает ему право распускать запорожский избирком.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

