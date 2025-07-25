Суд подтвердил срок генералу Ивану Попову и лишил его звания

Бывший командующий 58-й армией Иван Попов окончательно лишен звания генерал-майора. Военный суд оставил в силе приговор по делу о хищении более 100 млн руб. при строительстве оборонительных сооружений в Запорожской области

Иван Попов (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

2-й Западный окружной военный суд оставил без изменений приговор бывшему командующему 58-й армией Ивану Попову, осужденному по делу о мошенничестве и служебном подлоге при строительстве оборонительных сооружений в Запорожской области. Так, решение Тамбовского гарнизонного военного суда, приговорившего экс-генерал-майора к пяти годам лишения свободы и штрафу 800 тыс. руб., вступило в законную силу, сообщает корреспондент РБК из зала суда.

Заседание апелляционной инстанции по обращению защиты бывшего командующего 58-й общевойсковой армией Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева, которого судили как соучастника, проходило в закрытом режиме. Закрыть процесс попросил прокурор Олег Бойко, который сослался на наличие в деле военной тайны. Жалобу рассматривала коллегия военных судей в составе Александра Морозова, Олега Белоусова и Вадима Краснова.

«Это дань уважения нашему герою. Как после Великой Отечественной — бойцы возвращались, а их встречали с цветами», — сказала журналистам женщина с букетом белых цветов, стоявшая у статуи Фемиды в коридоре военного суда. Она не знала, что генерал Попов не будет присутствовать на заседании, несмотря на его устные и письменные просьбы к суду.

Сослуживцев генерала Попова на обжаловании приговора бывшему командующему не было.

Накануне слушаний, 24 июля, в представительстве Запорожской области в Москве адвокату генерала Сергею Буйновскому была передана региональная награда — орден за заслуги перед областью I степени, которой был удостоен Попов. Это обстоятельство суд не учел.

Судьи сочли доказанным участие Попова в хищении 1,7 тыс. т металлопроката, выделенного добровольческому батальону имени П.А. Судоплатова для строительства укреплений в Запорожской области. По версии следствия, обвиняемый действовал в составе организованной группы с генералом Олегом Цоковым и бизнесменом Сергеем Моисеевым. Общий ущерб, причиненный государству, составил более 100 млн руб.

Кроме того, Попов, как установил суд, получил лично 1,4 млн руб. и автомобиль Geely Tugella стоимостью около 4 млн руб. Генерал Цоков, фигурировавший в том же деле, уголовного преследования избежал — в 2023 году он погиб на военной операции и был посмертно удостоен звания Героя России.

Адвокат Попова Сергей Буйновский ранее обращал внимание на серьезное процессуальное противоречие, возникшее в ходе рассмотрения дела в первой инстанции. Он отметил, что ни Запорожская область, ни Минобороны не признали себя потерпевшими в деле о хищении металлоконструкций на сумму свыше 100 млн руб., что ставит под вопрос законность обвинений.

Как заявлял в суде юрист, представляющий интересы Запорожской области, регион не считает, что Попов причинил ущерб, поскольку металлоконструкции были гуманитарной помощью, а не частью бюджетного финансирования. Более того, действия генерала, по мнению представителя региона, способствовали отражению контрнаступления украинских сил на оборонительном рубеже.

При этом, согласно российскому уголовному законодательству, для возбуждения дела о мошенничестве необходимо наличие потерпевшего. Представители ведомств не явились на рассмотрение апелляционной жалобы.

Тамбовский гарнизонный военный суд признал Попова виновным по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 292 УК (служебный подлог) и приговорил к пяти годам колонии и штрафу 800 тыс. руб. Он также лишен звания генерал-майора запаса. Сергей Моисеев получил четыре года колонии и 400 тыс. руб. штрафа.

Слушания по делу в первой инстанции проходили с осени прошлого года. Сначала Иван Попов находился под домашним арестом, однако позже, по факту общения со свидетелем, был заключен под стражу. Во время прения сторон прокуратура настаивала на шести годах заключения, а защита — на полном оправдании.

После определения апелляционной инстанции Иван Попов отправится в колонию общего режима.