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Аресты генералов ,  
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Балицкий наградил осужденного экс-командира 58-й армии генерала Попова

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Аресты генералов
Глава Запорожской области наградил командующих воинских соединений, участвовавших в отражении украинского контрнаступления. В числе награжденных орденом оказался бывший командующий 58-й армией Попов, осужденный за мошенничество
Иван Попов
Иван Попов (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о награждении командующих воинских соединений, чьи подразделения участвовали в отражении контрнаступления на запорожском направлении в 2023 году. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Согласно распоряжению губернатора орденом «За заслуги перед Запорожской областью» І степени «за проявленное мужество, профессионализм и выполнение служебного долга» награждены четыре человека. В их числе — экс-командующий 58-й армией Иван Попов, осужденный за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК).

Генерала Попова приговорили к пяти годам колонии
Политика
Фото:Алексей Потицкий / ТАСС

Кроме Попова, награду получили генерал-полковники Александр Романчук и Денис Лямин, а также генерал-лейтенант Сергей Нырков. В Мелитополе на улице имени 58-й армии установят барельеф в честь заслуг военных. «Защищая Запорожскую область, военнослужащие российской армии проявили мужество, самоотверженность и героизм», — отметил Балицкий.

Приговор Ивану Попову Тамбовский гарнизонный военный суд огласил 24 апреля. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге и приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Помимо этого Попова лишили воинского звания и назначили ему штраф в размере 800 тыс. руб. Попов не признал вину. Адвокаты экс-командующего 58-й армией обжаловали приговор.

Попова задержали весной 2024 года. Следствие заявило, что он причастен к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката на сумму свыше 105 млн руб., предназначенных для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. Администрация Запорожской области, признанная потерпевшей стороной по делу, просила отменить приговор и отправить уголовное дело на пересмотр.

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Запорожская область орден Евгений Балицкий суд генерал Иван Попов
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