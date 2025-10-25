 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС
Израиль нанес удар по центру сектора Газа

Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Израиль нанес «точечный удар» по центральной части сектора Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в соцсети X.

Целью удара армия назвала предотвращение атаки со стороны боевика, который планировал напасть на войска армии обороны страны.

«ЦАХАЛ нанес точечный удар в районе Нусейрат в центральной части сектора Газа, нацеленный на террориста из террористической организации «Исламский Джихад» (запрещенная в России террористическая организация. - РБК), который планировал совершить в ближайшее время террористическую атаку на войска ЦАХАЛ», — говорится в сообщении.

ЦАХАЛ сообщила о поражении десятков целей в Газе
Политика
Палестинцы осматривают место израильского авиаудара&nbsp;в центральной части сектора Газа, 19 октября 2025 года

«Исламский джихад» напрямую не связан с ХАМАС, но вел вместе с ним борьбу против Израиля в секторе Газа. Это вторая по численности группировка в эксклаве.

Вскоре после нападения на Израиль боевиков ХАМАС в октябре 2023 года «Исламский джихад» заявил, что удерживает в плену более 30 израильских заложников. Группировка требовала в обмен на их освобождение возвращения палестинцев, заключенных в израильские тюрьмы.

19 октября Армия обороны Израиля нанесла удары по десяткам объектов ХАМАС по всему сектору Газа. Как заявили в пресс-службе ЦАХАЛ, удары были совершены в ответ на «вопиющее нарушение соглашения о прекращении огня».

Перед этим США предупредили Катар, Турцию и Египет — посредников в мирных переговорах между Израилем и ХАМАС — о готовящемся нарушении перемирия, вступившего в силу с 10 октября.

