Госдума приняла закон о привлечении резервистов к защите важных объектов

Депутаты Госдумы приняли законопроект о привлечении резервистов к защите критически важных объектов. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«Государственная Дума на пленарном заседании 28 октября приняла в первом чтении, а затем во втором и третьем изменения в законодательство по вопросу привлечения граждан, на добровольной основе заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения», — говорится в сообщении.

Резервистов смогут привлекать на специальные сборы для обеспечения защиты таких объектов на основании указа президента России Владимира Путина. Порядок сборов установит правительство страны.

