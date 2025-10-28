Госдума приняла закон о привлечении резервистов к защите важных объектов
Депутаты Госдумы приняли законопроект о привлечении резервистов к защите критически важных объектов. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
«Государственная Дума на пленарном заседании 28 октября приняла в первом чтении, а затем во втором и третьем изменения в законодательство по вопросу привлечения граждан, на добровольной основе заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения», — говорится в сообщении.
Резервистов смогут привлекать на специальные сборы для обеспечения защиты таких объектов на основании указа президента России Владимира Путина. Порядок сборов установит правительство страны.
Материал дополняется
