Политика⁠,
0

Госдума приняла закон о привлечении резервистов к защите важных объектов

Депутаты Госдумы приняли законопроект о привлечении резервистов к защите критически важных объектов. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«Государственная Дума на пленарном заседании 28 октября приняла в первом чтении, а затем во втором и третьем изменения в законодательство по вопросу привлечения граждан, на добровольной основе заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения», — говорится в сообщении.

Резервистов смогут привлекать на специальные сборы для обеспечения защиты таких объектов на основании указа президента России Владимира Путина. Порядок сборов установит правительство страны.

Материал дополняется

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 92,02 (-2,06) Инвестиции, 00:31 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 78,98 (-1,99) Инвестиции, 00:31
В Москве изменят порядок записи на прием к врачам Общество, 16:04
«Автостат» назвал подержанные иномарки, которым не страшен новый утильсбор Авто, 16:04
Госдума приняла закон о привлечении резервистов к защите важных объектов Политика, 16:01
«Тяжело было уснуть»: Мостовой рассказал о реакции на попытку похищения Спорт, 15:57
Бывший офис Sony Pictures в России выиграл суд против «Синема Парка» Технологии и медиа, 15:55
Лавров словами «все притихли» описал реакцию на испытания «Буревестника» Политика, 15:51
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Суд изъял у семьи умершего главы района землю и недвижимость на ₽740 млн Общество, 15:45
Путин поинтересовался у главы ЯНАО, тает ли вечная мерзлота Политика, 15:39
Promminer запустил майнинг-пул с отчетностью для ФНС Крипто, 15:38
Семья пропавшего в Босфоре пловца встретится в Турции с важным свидетелем Общество, 15:35
⁠На Сардинии помешали расширению производства боеприпасов для Украины Политика, 15:33
Власти Челябинской области опровергли данные о сборе шин для нужд обороны Политика, 15:26
Организаторы ЦИПР назвали даты проведения конференции в 2026 году Отрасли, 15:21