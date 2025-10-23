В Госдуму внесли законопроект о спецсборах для резервистов

В Госдуму внесли законопроект, позволяющий привлекать россиян из мобилизационного резерва для обеспечения безопасности на территории России. Документ опубликовали в системе обеспечения законодательной деятельности.

Согласно законопроекту, резервистов смогут направлять на «специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения на основании указа президента РФ».

Документ вносит изменения в федеральные законы «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе». Согласно им, применение подразделений, укомплектованных резервистами, возможно только в период мобилизации или военного времени. Новый законопроект предполагает использовать их и в мирное время.

Из первоначальной версии документа, который рассматривала правительственная комиссия по законопроектной деятельности 13 октября, исключили положения о возможности привлечения резервистов при использовании Вооруженных сил за рубежом и в ходе контртеррористических операций.

Резервисты, добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве, смогут направляться на сборы для защиты объектов жизнеобеспечения в своем регионе, противодействия беспилотникам, заявил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский.

По его словам, резервистов не будут привлекать к участию в военной операции и нововведения не предполагают мобилизации. «Ни о какой мобилизации речь не идет. Обращаю ваше внимание, что законопроект распространяется только на граждан, добровольно заключивших контракт в резерв», — отметил Цимлянский.