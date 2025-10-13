В правительстве одобрили идею Минобороны о спецсборах для резервистов
Минобороны подготовило законопроект, которым устанавливаются условия привлечения находящихся в резерве к выполнению задач в мирное время. Копия документа есть у РБК; в понедельник, 13 октября, его одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, подтвердил источник в комиссии.
Авторы законопроекта предлагают прописать в законе «Об обороне», что для выполнения отдельных задач в области обороны при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций (КТО), а также при использовании Вооруженных сил за пределами России могут привлекаться граждане, пребывающие в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил. Их будут призывать на специальные сборы. Решение об этом будет принимать президент.
Новое понятие специальных сборов предлагается прописать в законе «О воинской обязанности и военной службе» в ст. 54 «Военные сборы». Сейчас там указаны две категории военных сборов — учебные и проверочные (проверка готовности воинских частей и военкоматов). К ним предлагается добавить специальные сборы.
Как указано в законопроекте, специальные сборы — это военные сборы для выполнения отдельных задач в области обороны при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении КТО, а также при использовании военных за пределами страны. Проходить их будут только резервисты.
Порядок прохождения специальных сборов будет определять президент. Их продолжительность не может превышать двух месяцев. Дополнительно в законе «О статусе военнослужащих» предлагается прописать, что резервисты в период прохождения специальных сборов могут получать дополнительные денежные выплаты.
В пояснительной записке говорится, что применение подразделений, укомплектованных резервистами, сейчас законодательством регламентировано только в период мобилизации или в военное время, «а в мирное время не предусмотрено».
РБК направил запрос в Минобороны.
«Поправками предлагается доработать механизм привлечения к выполнению отдельных задач в области обороны граждан, находящихся в мобилизационном людском резерве. В настоящее время резервистов возможно привлекать к выполнению задач только в период мобилизации или в военное время. Законопроектом же предлагается распространить такую возможность и в мирное время», — рассказал заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов. Таким образом, будет возможно привлекать резервистов для выполнения отдельных задач как на территории России, так и за пределами, добавил он.
Черепанов также отметил, что изменения касаются только граждан, заключивших на добровольной основе контракт о пребывании в резерве, и не распространяются на пребывающих в запасе.
Законопроектом расширяется возможность применения резервистов в разных обстоятельствах, пояснил РБК глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В нем использованы достаточно широкие понятия, которые позволят использовать личный состав в различных ситуациях без принятия дополнительных законов под каждый конкретных случай. Это, например, касается пункта об использовании резервистов за пределами России, так как Сумская или Харьковская область, где в том числе идут боевые действия, тоже де-юре находятся за пределами страны, пояснил он.
Мобилизационный резерв Вооруженных сил состоит из тех, кто заключил контракт на нахождение в резерве, разъяснил Картаполов: «Они подписывают контракт, получают за это определенное денежное вознаграждение и продолжают исполнять свои [рабочие] обязанности на гражданке. Но в случае необходимости они подлежат первоочередному приглашению в военный комиссариат и направлению на сборы, на другие различные мероприятия».
Депутат добавил, что, например, широко этот формат используется в приграничных регионах, где много людей состоит в мобилизационном резерве.
Указ о создании мобилизационного людского резерва Вооруженных сил президент Владимир Путин подписал в 2015 году. Контракт о пребывании в резерве заключается между гражданином и командиром военной части. Первый контракт заключается на три года. Резервисты ежегодно проходят военные сборы, на это время за ними закрепляются рабочие места, а работодателям выплачиваются компенсации за отсутствие сотрудников.
