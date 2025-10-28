Лавров словами «все притихли» описал реакцию на испытания «Буревестника»

Сергей Лавров (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что пока не слышал о реакции на испытания российской крылатой ракеты «Буревестник» по дипломатическим каналам.

«Как-то все притихли», — заявил дипломат на международной конференции по евразийской безопасности (цитата по «РИА Новости»).

В минувшее воскресенье глава Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным рассказал об успешном завершении испытаний «Буревестника»: ракета пролетела 14 тыс. км и находилась в воздухе около 15 часов.

Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев, отбывший на переговоры в США, заявил, что Москва донесла до коллег в Вашингтоне информацию об испытаниях «Буревестника». Комментируя это, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что «лучшая в мире» подлодка США находится у берегов России, и гнаться за российскими вооружениями Вашингтону нет нужды.

Кремль заявил, что испытания ракеты «Буревестник» не должны внести напряжение в отношения России и США, к тому же, эти отношения «находятся на минимальном уровне».