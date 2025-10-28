 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Лавров словами «все притихли» описал реакцию на испытания «Буревестника»

Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что пока не слышал о реакции на испытания российской крылатой ракеты «Буревестник» по дипломатическим каналам.

«Как-то все притихли», — заявил дипломат на международной конференции по евразийской безопасности (цитата по «РИА Новости»).

В минувшее воскресенье глава Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным рассказал об успешном завершении испытаний «Буревестника»: ракета пролетела 14 тыс. км и находилась в воздухе около 15 часов.

Ракета «Буревестник»: в чем уникальность, почему ее называют неуязвимой
База знаний
Фото:Минобороны России

Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев, отбывший на переговоры в США, заявил, что Москва донесла до коллег в Вашингтоне информацию об испытаниях «Буревестника». Комментируя это, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что «лучшая в мире» подлодка США находится у берегов России, и гнаться за российскими вооружениями Вашингтону нет нужды.

Кремль заявил, что испытания ракеты «Буревестник» не должны внести напряжение в отношения России и США, к тому же, эти отношения «находятся на минимальном уровне».

Читайте РБК в Telegram.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Сергей Лавров Буревестник Владимир Путин ракеты
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Песков оценил, как испытания «Буревестника» повлияют на отношения с США
Политика
Трамп фразой «не играем в игры» прокомментировал испытание «Буревестника»
Политика
«Послание Путина для всего Запада»: иноСМИ о запуске «Буревестника»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 92,02 (-2,06) Инвестиции, 00:31 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 78,98 (-1,99) Инвестиции, 00:31
В Москве изменят порядок записи на прием к врачам Общество, 16:04
«Автостат» назвал подержанные иномарки, которым не страшен новый утильсбор Авто, 16:04
Госдума приняла закон о привлечении резервистов к защите важных объектов Политика, 16:01
«Тяжело было уснуть»: Мостовой рассказал о реакции на попытку похищения Спорт, 15:57
Бывший офис Sony Pictures в России выиграл суд против «Синема Парка» Технологии и медиа, 15:55
Лавров словами «все притихли» описал реакцию на испытания «Буревестника» Политика, 15:51
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Суд изъял у семьи умершего главы района землю и недвижимость на ₽740 млн Общество, 15:45
Путин поинтересовался у главы ЯНАО, тает ли вечная мерзлота Политика, 15:39
Promminer запустил майнинг-пул с отчетностью для ФНС Крипто, 15:38
Семья пропавшего в Босфоре пловца встретится в Турции с важным свидетелем Общество, 15:35
⁠На Сардинии помешали расширению производства боеприпасов для Украины Политика, 15:33
Власти Челябинской области опровергли данные о сборе шин для нужд обороны Политика, 15:26
Организаторы ЦИПР назвали даты проведения конференции в 2026 году Отрасли, 15:21