Политика⁠,
0

Маск запустил альтернативу «Википедии»

Маск запустил альтернативную «Википедии» энциклопедию Grokipedia

Американский предприниматель Илон Маск запустил «Грокипедию» — конкурента энциклопедии «Википедия», сообщает Business Insider.

В библиотеке портала на момент запуска насчитывалось 885 279 статей.

По данным Washington Post, сайт Grokipedia.com проработал уже несколько часов, но некоторые пользователи сообщили об ошибках в его работе вскоре после запуска.

В настоящий момент сайт работает, в том числе из России, в версии 0.1. Пользователю предлагается ввести свой запрос в специальную строку — на главной странице сайта есть только она. Алгоритм параллельно предлагает возможные варианты вопросов, которые, вероятно, хочет задать человек.

После подтверждения пользователю предлагается выбор из нескольких найденных вариантов, при переходе по этим ссылкам можно прочитать текст с интересующей информацией.

О том, что команда xAI работает над Grokipedia, Маск сообщил в сентябре.

В Tesla назвали условие ухода Маска из компании
Политика

Название Grokipedia производно от слова Grok. Такое имя имеет помощник на основе искусственного интеллекта (ИИ) и чат-бот, созданный компанией xAI, основанной Маском в марте 2023 года для разработки искусственного интеллекта. Grok способен генерировать текст и изображения, а также вести диалоги с пользователями, подобно ChatGPT и другим инструментам. Он может получать доступ к информации в режиме реального времени через интернет и X.

Чат-бот доступен для премиум-подписчиков соцсети Х, которой также владеет Маск, и на отдельном сайте, а также на портале самой xAI.

Материал дополняется

