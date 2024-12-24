Илон Маск призвал не помогать «Википедии»

Маск и Wikipedia давно конфликтуют: основатель энциклопедии упрекал бизнесмена за цензурирование турецкой оппозиции, его соцсеть X называли «суперраспространителем дезинформации»

Илон Маск (Фото: Samuel Corum / Getty Images)

Миллиардер Илон Маск призвал прекратить делать пожертвования онлайн-энциклопедии «Википедия», пока та «не восстановит баланс в редакторских полномочиях». Об этом он написал в X.

Маск также написал, что его предложение заплатить $1 млрд для переименования «Википедии» в «Членпедию» (Dickipedia) на год все еще в силе.

Также бизнесмен иронично исказил название Wikipedia на Wokepedia. Слово woke первоначально использовалось в американском политическом дискурсе для обозначения борцов с социальной несправедливостью, но позднее приобрело негативный окрас, им чаще стали называть лицемерных людей, мнящих себя прогрессивными.

Так Маск отреагировал на отчет Wikimedia — некоммерческой благотворительной компании, которая поддерживает работу «Википедии». Согласно данным организации, бюджет на 2023 и 2024 финансовые годы составит $177 млн, из которых почти половину средств ($86,1 млн) направят на развитие инфраструктуры. На втором месте «эффективность» ($39,2 млн, или 22,2%), на третьем — «равноправие» ($31,2 млн, или 17,6%), на четвертом — «безопасность и инклюзивность» ($20,5 млн, или 11,6%). Российское некоммерческое партнерство «Викимедиа РУ», которое поддерживало развитие российского сегмента «Википедии», в России внесено в реестр иноагентов.

Публично выражать претензии к «Википедии» Маск начал год назад, когда компания NewsGuard, проверяющая надежность источников информации, назвала соцсеть бизнесмена «суперраспространителем дезинформации о конфликте» Израиля и ХАМАС. Аналитики объяснили, что после покупки Маском этой соцсети синие галочки, прежде подтверждавшие личность пользователя, стали доступны для свободного приобретения, чем воспользовались аккаунты, распространяющие дезинформацию. Они покупали галочку и выдавали себя за достоверный источник.

Среди членов консультативного совета NewsGuard — основатель Wikipedia Джимми Уэйлс, прежде критиковавший Маска. В частности, когда в мае 2023 года в Турции прошли президентские выборы, X по требованию турецких властей удалил профили и публикации оппозиционных политиков. «Википедия» это делать отказалась.

«Что сделала «Википедия»: мы твердо стояли за свои принципы, боролись с Верховным судом Турции и победили. Вот что значит относиться к свободе слова как к принципу, а не как к лозунгу», — написал тогда Уэйлс.