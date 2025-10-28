В Tesla назвали условие ухода Маска из компании

Tesla: Маск может покинуть компанию без компенсации почти на $1 трлн

Маск может уйти из Tesla, если совет директоров не согласует компенсационный пакет для него на $1 трлн, заявила председатель. По ее словам, без него компания значительно потеряет в стоимости

Председатель совета директоров американской компании-производителя электрокаров Tesla Робин Денхолм предупредила акционеров, что они должны проголосовать за передачу генеральному директору Илону Маску компенсационного пакета на сумму почти $1 трлн, иначе он может покинуть компанию. Об этом она написала в письме акционерам в преддверии ежегодного собрания, которое состоится 6 ноября, сообщает CNBC.

«Без Илона Tesla может потерять значительную стоимость, поскольку нашу компанию могут перестать оценивать по тому, чем мы стремимся стать», — написала Денхолм. Она назвала Маска ключом к будущему автопроизводителя, который стремится выйти за рамки «просто еще одной автомобильной компании», концентрируясь на системе полного автопилота и роботах Optimus.

В сентябре совет директоров Tesla предложил в течение следующих десяти лет не платить генеральному директору компании Илону Маску зарплату и бонусы, но передавать ему акции, если компания будет достигать определенных целей, таких как увеличение капитализации как минимум до $8,5 трлн и рост прибыли. Потенциальная стоимость компенсационного пакета составляет около $1 трлн.

Предложение, которое должно быть одобрено акционерами до конца дня 5 ноября, столкнулось с противодействием. Крупнейшая в мире консалтинговая фирма по доверенностям Institutional Shareholder Services рекомендовала голосовать против из-за «астрономической» суммы. Группа профсоюзов и корпоративных наблюдателей также запустила кампанию против компенсационного пакета: аргументом стал потенциальный ущерб бренду Tesla от политической активности Маска.

Денхолм считает, что дело «меньше связано с компенсацией, а больше — с влиянием на голосование». Маск, по ее словам, хочет иметь достаточное влияние, чтобы «плохие вещи не могли случиться с ИИ», имея в виду его опасения по поводу контроля над «армией роботов». Полный пакет позволит Маску увеличить долю в компании примерно до 25% (миллиардер публично требовал этого в течение последнего года).

Против компенсационного пакета Маску выступает и часть акционеров. Группа, в частности, указывала на «неустанное стремление» совета директоров сохранить Маска в должности. По мнению акционеров, это замедлило прогресс в достижении ключевых целей, поставленных на последнем ежегодном собрании. Также акционеры указали на снижение операционных и финансовых показателей Tesla и неспособность обеспечить значимый контроль над деятельностью руководства в режиме реального времени.

Компания отвечала на письмо акционеров, что план стимулирования производительности привязывает вознаграждение Маска к созданию акционерной стоимости на триллионы долларов. «Если Илон Маск не добьется результатов, он ничего не получит», — заявили в Tesla.