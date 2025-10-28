 Перейти к основному контенту
Политика
«Страна» рассказала об «антизеленской коалиции» на Украине

«Страна»: на Украине возникла пытающаяся ослабить власть Зеленского коалиция
Коалиция хочет ослабить власть Зеленского через лишение его большинства «Слуги Народа» в Раде и контроля над кабмином, пишет «Страна»

На Украине образовалась «антизеленская коалиция» из активистов, оппозиции, в том числе экс-президента Петра Порошенко, которая добивается ослабления власти действующего главы государства Владимира Зеленского, пишет «Страна».

Цель «антизеленской коалиции» — ослабление власти Зеленского через лишение его большинства в Раде (на данный момент таковое имеет пропрезидентская партия «Слуга Народа»), а затем и контроля над кабмином, утверждает издание. В дальнейшем входящие в коалицию рассчитывают сформировать «правительство национального единства».

Зеленский заявил о боях в Покровске после данных об окружении там ВСУ
Политика
Фото:Anatolii Stepanov / Reuters

Как утверждает «Страна», после попытки лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП) украинские власти «сделали ставку» на Службу безопасности Украины (СБУ) с целью дискредитировать антикоррупционную вертикаль.

НАБУ и САП продолжают подвергаться давлению, но коалиция сосредоточила свою работу также вокруг ситуации на фронте и в армии, сообщает издание.

Зеленский говорил, что готов оставить пост главы государства после окончания военного конфликта с Россией, а в случае достижения прекращения огня — обратиться к парламенту с просьбой организовать выборы.

В мае 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Выборы должны были состояться 31 марта 2024 года, однако их отменили, поскольку в стране действует военное положение. Закон о его правовом режиме (ст. 19) запрещает в этих условиях менять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления.

Рейтинг Зеленского постепенно падает. В нескольких опросах он проигрывал бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному и руководителю Главного управления разведки (ГУР) Украины Кириллу Буданову.

Кремль отмечал, что власть Зеленского после истечения срока полномочий нелегитимна и это может «существенно осложнять мирный процесс». В июне президент Владимир Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, однако отметил, что на документах должна стоять подпись легитимных властей.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

