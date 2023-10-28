Более 20 дел возбудили против россиян-уклонистов родом из Средней Азии

Уклонение от службы является основанием для лишения приобретенного гражданства, напоминают в СК, а за совершение самого преступления грозит штраф в размере до 200 тыс. руб., шестимесячный арест или лишение свободы до двух лет

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В Москве возбудили 22 уголовных дела в отношении уроженцев Средней Азии, получивших ранее гражданство России, по факту уклонения от военной службы, сообщило столичное управление Следственного комитета.

Детали уголовных дел и какие-либо другие данные о фигурантах следствия СК не приводит.

Полиция вместе с сотрудниками военкоматов изучают личные дела призывников с целью выявления и установления лиц, которые уклоняются от военной службы, отмечается в сообщении. «Проверяется законность приобретения уклонистами гражданства Российской Федерации», — добавляют в СК.

В настоящее время на срочную службу в армию призывают россиян в возрасте от 18 до 27 лет. С 2024 года в соответствии с недавними изменениями в законодательство верхняя граница призывного возраста поднимается до 30 лет. В ноябре 2022 года президент Владимир Путин изменил порядок приема на службу и разрешил призывать россиян, у которых есть гражданство другой страны. Кроме того, иностранцам наряду с россиянам разрешили заключать контракт на военную службу. Статья 328 УК (уклонение от военной или альтернативной службы) предусматривает наказание для уклонистов в виде штрафа до 200 тыс. руб., принудительных работ, ареста на срок до шести месяцев или лишения свободы на срок до двух лет.

Уклонение от срочной службы в соответствии с законом «О гражданстве Российской Федерации» — это преступление, совершение которого является основанием для лишения российского гражданства для тех, кто его принял, подчеркнули в СК.

Накануне, 27 октября, столичное управление Следственного комитета сообщало о возбуждении 12 уголовных дел по факту уклонения от военной службы уроженцами Средней Азии, которые ранее получили гражданство. «В октябре текущего года фигуранты, не имея оснований для освобождения и отсрочки от военной службы, не явились в столичные военные комиссариаты по повесткам», — отмечали в ведомстве.

22 октября двое граждан Таджикистана сбежали со сборного пункта военкомата Москвы после того, как их призвали на службу, сообщали 26 октября в СК по Москве. Речь идет о мужчинах 2004 и 2005 годов рождения. Телеграм-канал «Осторожно, Москва» писал, что сбежавшие — 18-летний Максуд и 19-летний Мухаммаднаби. По данным канала, они перелезли через забор сборного пункта на юге-востоке столицы и сбежали. Одного из них позже задержали.

В августе полиция Санкт-Петербурга выявила и доставила в военкомат более 100 мигрантов, получивших гражданство России, но не вставших на военный учет. В том же месяце аналогичные мероприятия проводились в Чувашии. Речь шла о десяти выходцах из Средней Азии, которые недавно стали гражданами России, писал портал «Чебоксары Live».