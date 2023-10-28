Армия Израиля сообщила об ударе по главе воздушных сил ХАМАС

Асем Абу Ракаба руководил боевиками, которые проникли в Израиль 7 октября, и участвовал в планировании атак на населенные пункты, сообщили в ЦАХАЛ. За ночь военные нанесли удары по 150 подземным целям в секторе Газа

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Израильские военные в ночь на 28 октября нанесли удар по командиру воздушных сил палестинского исламистского движения ХАМАС Асему Абу Ракабе, он убит, говорится в сообщении Армии обороны ЦАХАЛ и разведки Шин-Бет.

В ЦАХАЛ заявили, что Абу Ракаба был ответственен за противовоздушную оборону. По данным военных, он руководил боевиками, которые проникли в Израиль 7 октября, участвовал в планировании атак на населенные пункты и отвечал за атаки дронов на посты израильской армии.

14 октября ЦАХАЛ объявил, что ликвидировал предыдущего главу воздушных сил ХАМАС Мурада Абу Мурада, напоминает Times of Israel.

За минувшую ночь истребители ЦАХАЛ нанесли удары по 150 подземным объектам на севере сектора Газа, включая туннели и другую инфраструктуру, сообщили военные. По их данным, было убито несколько боевиков ХАМАС.

Израиль накануне объявил, что расширяет наземные маневры в секторе Газа; авиация и артиллерия начали нанесение массированных ударов по району. Позднее в ЦАХАЛ уточнили, что об официальном начале наземной операции речи пока не идет.

Haaretz со ссылкой на жителей сектора Газа пишет, что атаки в ночь на субботу были самыми интенсивными с начала войны 7 октября; по данным издания, обстрелы не прекращались на востоке эксклава. ХАМАС и еще одна действующая там группировка «Исламский джихад» (запрещена в России) заявили накануне вечером, что ведут бои с израильскими военными на севере сектора Газа.

Совет безопасности ООН принял проект резолюции, который призывает к немедленному гуманитарному прекращению огня и перемирию. Его поддержали 120 стран, включая Россию, а 14 государств, в том числе США, Израиль, Австрия, Чехия, Хорватия и Венгрия, выступили против. Глава МИД Израиля Эли Коэн назвал резолюцию «постыдным призывом» и пообещал, что ХАМАС будет уничтожен.