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Палестино-израильский конфликт ,  
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ЦАХАЛ опроверг начало наземной операции в секторе Газа

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
В ЦАХАЛ утверждают, что массированные удары по сектору Газа и перемещения израильских сил у границы не являются официальным началом военной операции.
Фото: Lisi Niesner / Reuters
Фото: Lisi Niesner / Reuters

Представитель Армии обороны Израиля Петер Лернер опроверг, что сегодняшние действия Израиля являются официальным началом военной операции, передает ABC News.

По его словам, ЦАХАЛ делает все возможное, чтобы избежать потерь среди гражданского населения, но это «война — война, которую начал ХАМАС», пишет телеканал.

Также ABC сообщает, что в разговоре с телеканалом высокопоставленный чиновник США интерпретировал сегодняшние действия Израиля как «ограниченное вторжение».

Ранее спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Израиль расширяет масштабы действия наземных войск в секторе Газа, не уточнив, имеется ли в виду начало военной операции в секторе Газа. Израильская авиация и артиллерия начали нанесение массированных ударов по сектору Газа. «Аль Арабия» оценила их как сильнейшие с начала войны.

После ударов в секторе Газа пропала связь, ограниченно работает интернет. Общество Красного Полумесяца сообщило, что потеряло контакт со своими сотрудниками внутри анклава.

Одновременно сразу несколько изданий сообщили, что израильские силы зашли в сектор Газа, в том числе Haaretz и Kan. Kan пишет о перестрелках на севере региона. Sky News Arabia утверждает, что израильские танки движутся вдоль границы сектора Газа в районе города Бейт-Ханун.

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