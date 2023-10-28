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Палестино-израильский конфликт ,  
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Посол объяснил смысл расширения операции Израиля в секторе Газа

Посол Израиля во Франции: ЦАХАЛ проведет ограниченную военную операцию в Газе
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Посол Израиля во Франции пояснил, что наземная операция Израиля в анклаве будет проведена «хирургическим путем», без полномасштабного вторжения, и сегодняшние события — часть подготовки операции

Расширение действий наземных сил Израиля в секторе Газа не подразумевает масштабного вторжения, сейчас ЦАХАЛ лишь ведет подготовку к наземному этапу операции, сообщил посол Израиля во Франции Рафаэль Морав в интервью Europe 1.

По его словам, сегодняшние масштабные удары Израиля по сектору — это «часть подготовки». Сама наземная операция состоится, но она будет ограниченной.

«Центр управления и связи Хамаса находится под крупнейшей больницей в секторе Газа. Операция должна проводиться на месте, хирургическим путем, чтобы избежать жертв среди гражданского населения», — пояснил он.

Цель операции ЦАХАЛ — «искоренить все террористические группировки в секторе Газа», чтобы у израильтян «было ощущение мира с жителями Газы».

Об том, что штаб ХАМАС расположен под крупнейшей в анклаве больницей, госпиталем Аль-Шифа, Армия обороны Израиля заявила за несколько часов до начала волны авиаударов по Газе и анонса расширения действий наземных сил. «ХАМАС использует больницу Аль-Шифа в качестве прикрытия для своей террористической инфраструктуры», — сказал спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари. что группировка расположила под больницей командный и оперативный пункты, откуда координирует ракетные запуски и атаки на Израиль.По его словам, в больнице «1500 коек и около 4 тыс. сотрудников, которые образуют живой щит» для группировки.

Ранее международный скандал вызвал взрыв у баптистской больницы Аль-Ахли в секторе Газа, жертвами которого, по оценке Минздрава Палестины, стали порядка 470 человек. Ни одна из сторон конфликта не взяла на себя ответственность за произошедшее. По палестинской версии, взрыв был вызван авиаударом Израиля. ЦАХАЛ опровергает свою причастность к взрыву, утверждая, что он был вызван ракетой одной из палестинских вооруженных группировок.

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О том, что наземная операция Израиля в секторе Газа может повлечь гуманитарную катастрофу, неоднократно заявляли представители международных организаций и ряда стран. The Washington Post со ссылкой на собеседников среди американских чиновников утверждала, что на фоне этих опасений США призывали Израиль не начинать наземную операцию в секторе Газа. Вместо этого ЦАХАЛ должен сделать выбор в пользу более «хирургического» подхода с использованием авиации и сил спецопераций для проведения целенаправленных рейдов, считают в Вашингоне.

О расширении масштаба действий наземных войск ЦАХАЛ объявил вечером 27 октября. Параллельно по сектору Газа начали наноситься масштабные авиа- и артиллерийские удары. Арабские СМИ и движение ХАМАС утверждают, что силы Израиля вторглись на север анклава, где сейчас идут бои.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Израиль ХАМАС сектор Газа
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