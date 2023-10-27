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Палестино-израильский конфликт ,  
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ЦАХАЛ сообщила о штабе ХАМАС под крупнейшей больницей сектора Газа

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
По версии Израиля, боевики ХАМАС оборудовали свой штаб под крупнейшей больницей сектора Газа. Сама группировка опровергает эти обвинения
Больница&nbsp;Аль-Шифа в Газе, сектор Газа
Больница Аль-Шифа в Газе, сектор Газа (Фото: Omar Ashtawy / Keystone Press Agency / Global Look Press)

ХАМАС использует крупнейшую больницу в Газе, госпиталь Аль-Шифа, для ведения войны, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари на брифинге.

«ХАМАС использует больницу Аль-Шифа в качестве прикрытия для своей террористической инфраструктуры», — сказал Хагари.

Хагари заявил, что группировка расположила под больницей командный и оперативный пункты, откуда координирует ракетные запуски и атаки на Израиль. Представитель ЦАХАЛ утверждает, что «сотни террористов» бежали в эту больницу после атак 7 октября и скрываются в расположенных под ней подземных туннелях. Также он сообщил, что у Израиля есть разведданные, указывающие на то, что ХАМАС использует топливо, предназначенное для больниц, для своих нужд.

По его словам, в больнице «1500 коек и около 4 тыс. сотрудников, которые образуют живой щит» для группировки.

В ХАМАС отвергли обвинения израильской армии в использовании больниц для своих командных пунктов, назвав их безосновательными. «Эта ложь представляет собой прелюдию к новым массовым убийствам нашего народа, еще большим, чем те, что произошли в баптистской больнице Аль-Ахли», — заявил член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк.

Теги
Израиль ХАМАС сектор Газа
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