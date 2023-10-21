AP оценило версию о падении на больницу в Газе ракеты боевиков

AP со ссылкой на экспертов пишет, что взрыв в больнице Аль-Ахли мог быть вызван фрагментом ракеты. Однако Al Jazeera утверждала, что вспышка на видео, на основе которой сделан этот вывод, относится к работе ПВО Израиля

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

Агентство Associated Press (AP) с участием экспертов проанализировало более дюжины видеозаписей до, во время и после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа и пришло к выводу, что его вероятной причиной стало падение части ракеты, запущенной с территории анклава и развалившейся в воздухе.

Взрыв в больнице произошел вечером 17 октября, первые сообщения в палестинских СМИ об этом появились после в районе 19:19 по местному времени (совпадает с мск), отмечал портал «Новости Израиля». Минздрав Газы сообщал, что погиб по меньшей мере 471 человек. ХАМАС возложил ответственность на Израиль, а тот заявил, что причиной трагедии стал неудачный запуски ракеты «Палестинским исламским джихадом» (запрещен в России). Группировка эту версию отвергла. Video

AP пишет, что изучило ролики из новостных программ, соцсетей, а также видео с камер наблюдения, а потом сопоставило увиденное со спутниковыми снимками и фотографиями, сделанными до взрыва.

Ключевым агентство называет фрагмент прямого эфира телеканала Al Jazeera, который транслировал панораму Газы вечером 17 октября. Одна из выпущенных в сторону Израиля ракет, по-видимому, отклоняется от остальных и падает на погруженную в темноту Газу, в большей части которой отключено электричество, указывает AP. Далее авторы материала делают вывод, что ракета разваливается, что сопровождается вспышкой и шлейфом искр. После этого, говорится в статье, вдалеке на земле виден небольшой взрыв, а потом гораздо более мощный ближе к месту установки камеры.

Агентство отмечает, что камера Al Jazeera стояла менее чем в 1,5 км от больницы, и ориентируясь на другие здания, которые были показаны в прямом эфире, утверждает, что крупный взрыв в 18:59 произошел именно в том направлении, где расположен госпиталь.

AP упоминает об еще двух видео, в том числе израильского канала Channel 12, где запечатлен, как утверждается, пуск ракет в районе 19:00. На всех трех роликах видно, как они вылетают из Газы, а одна разваливается в воздухе примерно за три секунды до взрыва в Аль-Ахли, утверждает агентство.

Отдельно в материале обращается внимание, что в 19:00, через минуту после взрыва, военное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» в своем телеграм-канале объявило об обстреле израильского города Ашдод. Через несколько минут после этого «Исламский джихад» сообщил, что нанес ракетный удар по Тель-Авиву. В течение всего часа в общей сложности было пять сообщений от боевиков с заявлениями о ракетных обстрелах Израиля, пишет агентство.

AP указывает, что визуальный анализ проводило вместе с экспертами. «Из видеосвидетельств, которые я видел, совершенно ясно, что ракеты были выпущены из сектора Газа», — заявляет эксперт по анализу данных из открытых источников, консультант Центра по правам человека при юридическом факультете Калифорнийского университета в Беркли Андреа Ричардсон. По ее мнению, время запуска ракет, время взрыва и время первых сообщений о том, что больница пострадала, подтверждает хронологию событий.

Агентство отмечает, что границы и порты Газы последнее десятилетие были заблокированы, поэтому боевики часто вынуждены строить ракеты и пусковые установки из любых деталей и материалов, которые можно найти, включая водопроводные трубы. Бывший офицер британской армии и консультант по разведке Джастин Крамп сказал AP, что процент отказов при использовании самодельных ракет высок. «Наиболее вероятное объяснение — это трагический несчастный случай», — сказал он.

Об неудачных запусках ракет из Газы в прошлом говорил Израиль, отмечается в материале. AP со ссылкой на трансляцию прямых эфиров утверждало, что это происходило в том числе в густонаселенных районах.

19 октября Al Jazeera тоже опубликовала материал, посвященный причинам взрыва в больнице в Газе. Аналитики агентства Sanad (принадлежит телеканалу), как и AP, изучили несколько видео, включая фрагмент прямого эфира Al Jazeera вечером 17 октября.

Однако, в отличие от AP, эксперты пришли к выводу, что вспышка, которую приписывают неудачному запуску и взрыву ракеты в полете, на самом деле относится к работе израильского ПВО «Железный Купол», которая перехватила ракету и уничтожила ее в воздухе, сообщает телеканал.

Замминистра здравоохранения в секторе Газа, который полностью подконтролен ХАМАС, Юсеф Абу Аль-Риш, говорил, что ЦАХАЛ 14 октября уже наносила удары по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, после чего связалась с ее руководителем и сказала, что эти удары были предупреждением. Представитель ХАМАС Фаузи Бархума.также говорил, что удар по больнице произошел через несколько часов после того, как служба общей безопасности Израиля несколько раз связалась с сотрудниками учреждения, угрожая взорвать больницу. Представитель ХАМАС пообещал, что группировка предоставит международному сообществу доказательства, доказывающие вину Израиля во взрыве, но не уточнил, когда это произойдет.

Россия призывает к проведению объективного расследования удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, говорил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза международной организации по ситуации на Ближнем Востоке. «Мы требуем объективного расследования и наказания виновных. Вот цена промедлений членов совета, многие из которых прокрастинировали с момента начала эскалации. А мы об этом предупреждали еще в понедельник», — сказал он.