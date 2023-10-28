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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Небензя оценил принятие резолюции по прекращению огня на Ближнем Востоке

Небензя о резолюции по Ближнему Востоку: в Генассамблее ООН возобладал гуманизм
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

В Генассамблее ООН возобладал здравый смысл и гуманизм, заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя после принятия иорданской резолюции по прекращению огня в секторе Газа.

«Это не победа какой-то национальной позиции, это победа здравого смысла, справедливости и соображений гуманизма», — сказал Небензя (цитата по ТАСС). Он отметил, что принятый Генассамблеей ООН проект — «меньшее из того, что мы можем и обязаны» сделать для мирных жителей сектора Газа и Израиля.

Вечером 27 октября на заседании Генассамблеи ООН рассматривали несколько резолюций о войне между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС. По итогу встречи был принят иорданский проект, который призывает к немедленному гуманитарному прекращению огня и перемирию. Его поддержали 120 стран, включая Россию, Китай и Бразилию, против проголосовали США и Израиль.

Израильская сторона отвергла эту резолюцию. Глава МИД Израиля Эли Коэн назвал ее «постыдной» и заявил, что власти его страны намерены «уничтожить ХАМАС точно так же, как мир поступил с нацистами и ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация).

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что ООН потеряла значимость и легитимность после одобрения иорданской резолюции. По его словам, воздержавшиеся от голосования страны фактически поспособствовали принятию проекта.

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Генассамблея ООН Василий Небензя ООН сектор Газа ХАМАС Израиль
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