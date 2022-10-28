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Медведев предложил варианты ответа на заявления Польши об ущербе от СССР

Медведев предложил выставить Польше счет за помощь СССР во время Второй мировой войны
Дмитрий Медведе
Дмитрий Медведе (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя в своем телеграм-канале намерения Польши подготовить отчет о военном ущербе, «понесенном из-за СССР» в период Второй мировой войны, предложил либо проигнорировать их, либо выставить Варшаве встречный счет.

По словам Медведева, Россия может потребовать компенсацию «за все, что СССР передал Польше в период социализма». Речь идет о сотнях миллиардов долларов, заявил он.

«Либо сказать, чтобы они подтерлись своим поганым расчетом. Известно, что из-за санкций туалетная бумага в ЕС сильно подорожала», — написал зампред Совбеза.

28 октября польский МИД заявил, что Варшава, представляя требования компенсации от Германии за Вторую мировую, проведет «подсчет военных потерь, понесенных из-за СССР». Парламент Польши объявлял об этих намерениях еще в сентябре. Власти страны и ранее поднимали вопрос выплаты репараций от России.

Москва ранее неоднократно заявляла, что пересмотр итогов Второй мировой войны, а также роли советского народа в борьбе против фашизма недопустим. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «политическим экстремизмом» заявления польских политиков. В МИДе сочли, что требования Польши к России о выплате репараций лежат в области «политических фантазий».

Теги
Дмитрий Медведев Польша СССР Вторая мировая война репарации
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