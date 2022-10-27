Госдума приняла закон об альтернативной службе в период мобилизации
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, устанавливающий порядок прохождения альтернативной гражданской службы в период мобилизации, передает корреспондент РБК.
Согласно поправкам, в законе «Об обороне» появится новая ст. 17.1 «Прохождение альтернативной гражданской службы в период мобилизации». Эти поправки к третьему чтению законопроекта предложили глава комитета по обороне, бывший замминистра обороны Андрей Картаполов и зампред комитета Андрей Красов.
Согласно законопроекту, граждане, которые проходят альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных сил, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, «при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную гражданскую службу в указанных организациях».
Если же кто-либо проходил альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти, то в период мобилизации его могут направить для прохождения альтернативной гражданской службы в Вооруженные силы и формирования на должности гражданского персонала, следует из поправок.
После одобрения Госдумой законопроект должен рассмотреть Совет Федерации. В случае прохождения поправок они передаются на подпись президенту.
На правительственном портале «Объясняем.рф» ранее указывалось, что альтернативная служба при объявленной в России частичной мобилизации не предусмотрена. Юрист Павел Чиков отмечал, что действующий закон «Об альтернативной гражданской службе» предполагает право на нее только в случае призыва на срочную службу, а правовых актов об альтернативной службе в период мобилизации нет.