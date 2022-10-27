Госдума приняла закон об альтернативной службе в период мобилизации

Госдума одобрила поправки о порядке прохождения альтернативной службы в период мобилизации. Юристы отмечали, что правовых актов о подобной службе в период действующей частичной мобилизации не было

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Госдума приняла в третьем чтении законопроект, устанавливающий порядок прохождения альтернативной гражданской службы в период мобилизации, передает корреспондент РБК.

Согласно поправкам, в законе «Об обороне» появится новая ст. 17.1 «Прохождение альтернативной гражданской службы в период мобилизации». Эти поправки к третьему чтению законопроекта предложили глава комитета по обороне, бывший замминистра обороны Андрей Картаполов и зампред комитета Андрей Красов.

Согласно законопроекту, граждане, которые проходят альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных сил, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, «при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную гражданскую службу в указанных организациях».

Если же кто-либо проходил альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти, то в период мобилизации его могут направить для прохождения альтернативной гражданской службы в Вооруженные силы и формирования на должности гражданского персонала, следует из поправок.

После одобрения Госдумой законопроект должен рассмотреть Совет Федерации. В случае прохождения поправок они передаются на подпись президенту.

На правительственном портале «Объясняем.рф» ранее указывалось, что альтернативная служба при объявленной в России частичной мобилизации не предусмотрена. Юрист Павел Чиков отмечал, что действующий закон «Об альтернативной гражданской службе» предполагает право на нее только в случае призыва на срочную службу, а правовых актов об альтернативной службе в период мобилизации нет.