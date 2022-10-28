Штайнмайер заявил об эпохальном разрыве с Россией и крахе мечты Горбачева

При взгляде на современную Россию надежды на мирное будущее, которые были у Михаила Горбачева, рушатся, на сегодняшний день Москва и Берлин находятся в противостоянии, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер

Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: Lennart Preiss / Getty Images)

На данный момент Россия и Германия находятся в противостоянии, несмотря на былые надежды на мирное сосуществование, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в обращении к жителям страны.

Немецкий президент, говоря о своих надеждах на мирное будущее с Россией, упомянул падение Берлинской стены при президенте СССР Михаиле Горбачеве.

«Тот факт, что советские войска вернулись домой без единого выстрела, давал много надежд на мирное будущее. У меня также была эта надежда, и она была движущей силой моей работы в течение многих лет», — отметил он (цитата по Frankfurter Allgemeine).

Тем не менее, в нынешней ситуации Штайнмайер не видит таких перспектив: «Я знаю, что многие люди в нашей стране чувствуют связь с Россией и ее народом. <...> Если мы посмотрим на сегодняшнюю Россию, там нет места старым мечтам. Сегодня наши страны противостоят друг другу», — сказал он.

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