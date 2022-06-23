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Война санкций ,  

Силуанов назвал условие для разрыва отношений с Западом

В случае взыскания дипломатической собственности на Западе Россия будет вынуждена ответить «не в правовом поле», заявил министр финансов
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия расценит взыскание дипломатической собственности властями США и Европейского союза как разрыв отношений и прямой конфликт, а также будет вынуждена отреагировать «не в правовом поле», заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

«Если цель в том, чтобы начать обращать взыскание на замороженные резервы, то Минфин России с самого начала был готов «выкупать» у Банка России остатки на заблокированных счетах и расплачиваться ими с инвесторами. Нам сказали «нет», — отметил Силуанов (цитата по ТАСС).

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Он предположил, что целью западных стран может быть поиск и взыскание других активов России, но коммерческих среди нет, а официальные защищены дипломатическим иммунитетом.

«Если все же мы дойдем до той стадии отношений, что и на дипломатические активы будет обращено взыскание, то это равноценно разрыву дипломатических отношений и прямому конфликту», — сказал министр финансов.

В случае взыскания дипломатической собственности на Западе Россия будет вынуждена отреагировать «не в правовом поле», добавил он.

Через несколько дней после начала российской спецоперации на Украине США, ЕС, Великобритания и Канада объявили о решении заморозить активы Центрального банка России. В заявлении западных стран говорилось, что это «не позволит Банку России использовать собственные международные резервы для ослабления воздействия западных санкций».

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Позже Силуанов говорил, что из-за западных санкций Россия лишилась доступа к почти половине золотовалютных резервов на $300 млрд. Он также сообщил, что из-за ограничительных мер возникли проблемы с исполнением долговых обязательств страны. Силуанов говорил, что Россия продолжит платежи в рублях до того момента, пока золотовалютные резервы не будут разморожены.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов
Антон Силуанов взыскание санкции

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Профессиональная аналитика
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