Силуанов назвал условие для разрыва отношений с Западом

В случае взыскания дипломатической собственности на Западе Россия будет вынуждена ответить «не в правовом поле», заявил министр финансов

Антон Силуанов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия расценит взыскание дипломатической собственности властями США и Европейского союза как разрыв отношений и прямой конфликт, а также будет вынуждена отреагировать «не в правовом поле», заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

«Если цель в том, чтобы начать обращать взыскание на замороженные резервы, то Минфин России с самого начала был готов «выкупать» у Банка России остатки на заблокированных счетах и расплачиваться ими с инвесторами. Нам сказали «нет», — отметил Силуанов (цитата по ТАСС).

Он предположил, что целью западных стран может быть поиск и взыскание других активов России, но коммерческих среди нет, а официальные защищены дипломатическим иммунитетом.

«Если все же мы дойдем до той стадии отношений, что и на дипломатические активы будет обращено взыскание, то это равноценно разрыву дипломатических отношений и прямому конфликту», — сказал министр финансов.

В случае взыскания дипломатической собственности на Западе Россия будет вынуждена отреагировать «не в правовом поле», добавил он.

Через несколько дней после начала российской спецоперации на Украине США, ЕС, Великобритания и Канада объявили о решении заморозить активы Центрального банка России. В заявлении западных стран говорилось, что это «не позволит Банку России использовать собственные международные резервы для ослабления воздействия западных санкций».

Читайте на РБК Pro Pro В ожидании ясности: подешевеет ли аренда складов в 2022 году В ожидании ясности: подешевеет ли аренда складов в 2022 году Статьи Pro На глубину: какие навыки фридайвера пригодятся в обычной жизни На глубину: какие навыки фридайвера пригодятся в обычной жизни Статьи Pro Какие действия родителей приводят к пищевым расстройствам у детей Какие действия родителей приводят к пищевым расстройствам у детей Инструкции Pro Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Инструкции Pro Будьте реалистами: какие методики помогут справиться с тревогой на работе Будьте реалистами: какие методики помогут справиться с тревогой на работе Статьи Pro Капитализм в России построить не удалось. Какой моделью его заменить Капитализм в России построить не удалось. Какой моделью его заменить Статьи Pro Как справиться с синдромом самозванца за пять шагов Как справиться с синдромом самозванца за пять шагов Инструкции Pro Много работаю и мало времени провожу с ребенком. Я плохой родитель? Много работаю и мало времени провожу с ребенком. Я плохой родитель? Инструкции

Позже Силуанов говорил, что из-за западных санкций Россия лишилась доступа к почти половине золотовалютных резервов на $300 млрд. Он также сообщил, что из-за ограничительных мер возникли проблемы с исполнением долговых обязательств страны. Силуанов говорил, что Россия продолжит платежи в рублях до того момента, пока золотовалютные резервы не будут разморожены.