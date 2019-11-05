Штайнмайер в письме Горбачеву выступил за сближение России и Европы

Штайнмайер в письме Горбачеву выступил за сближение России и Европы

Президент ФРГ обратился к бывшему президенту СССР в связи с 30-летием падения Берлинской стены. Штайнмайер отметил вклад Горбачева в окончание разделения Европы

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер написал письмо бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву по случаю приближающегося 30-летия падения Берлинской стены. Текст письма публикует посольство ФРГ в Москве.

В нем Штайнмайер отмечает, что Германия не забыла и не забудет «смелые и человечные решения» Горбачева, которые привели к «чуду мирного воссоединения» Германии и положили конец «разделению Европы».

В то же время, посетовал президент ФРГ, «далеко не все надежды тех дней осуществились». «Особенно больно видеть нынешнее состояние российско-германских и европейско-российских взаимоотношений», — уточнил Штайнмайер. Он призвал «не мириться с возросшим отчуждением последних лет и не терять из виду цель совместного будущего в условиях мира и сотрудничества».

Штайнмайер от лица Германии выразил глубокую признательность Горбачеву за его вклад в падение Берлинской стены и пожелал ему жизненных сил, здоровья и благополучия.