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Штайнмайер в письме Горбачеву выступил за сближение России и Европы
Президент ФРГ обратился к бывшему президенту СССР в связи с 30-летием падения Берлинской стены. Штайнмайер отметил вклад Горбачева в окончание разделения Европы

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер написал письмо бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву по случаю приближающегося 30-летия падения Берлинской стены. Текст письма публикует посольство ФРГ в Москве.

В нем Штайнмайер отмечает, что Германия не забыла и не забудет «смелые и человечные решения» Горбачева, которые привели к «чуду мирного воссоединения» Германии и положили конец «разделению Европы».

В то же время, посетовал президент ФРГ, «далеко не все надежды тех дней осуществились». «Особенно больно видеть нынешнее состояние российско-германских и европейско-российских взаимоотношений», — уточнил Штайнмайер. Он призвал «не мириться с возросшим отчуждением последних лет и не терять из виду цель совместного будущего в условиях мира и сотрудничества».

Штайнмайер от лица Германии выразил глубокую признательность Горбачеву за его вклад в падение Берлинской стены и пожелал ему жизненных сил, здоровья и благополучия.

Политика
Горбачев посоветовал не строить новых стен между Россией и Западом

Горбачев на прошлой неделе в интервью агентству Reuters посоветовал не строить новых стен между Россией и Западом. Он отметил, что любая стена — это попытка отгородиться от реальной проблемы. «Поэтому я против стен», — сказал Горбачев.

Берлинская стена, которая разделяла западную и восточную части города, а также Западный Берлин от территории ГДР, пала 9 ноября 1989 года. Горбачев рассказывал, что в тот момент на территории ГДР находились 380 тыс. советских солдат. Они получили приказ оставаться в казармах, вспоминал бывший президент СССР. «Сложнейший процесс прошел без кровопролития, прошел мирно. Думаю, в этом есть и моя заслуга», — сказал Горбачев.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Михаил Горбачев, Франк-Вальтер Штайнмайер, Берлинская стена
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