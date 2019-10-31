Горбачев посоветовал не строить новых стен между Россией и Западом

Заявления бывшего президента СССР прозвучало в преддверии 30-летней годовщины падения Берлинской стены

Михаил Горбачев (Фото: Tatyana Makeyeva /Reuters)

Первый президент СССР Михаил Горбачев предостерег от создания новых реальных или незримых преград между Россией и Западом Такое заявление он сделал в преддверии 30-летия падения Берлинской стены, передает Reuters.

«Любая стена — это попытка отгородиться от реальной проблемы, не решая ее. Поэтому я против стен. А в Европе — против разделительных линий и любых «занавесов», — заявил Горбачев.

Он отметил, что не считает текущее положение дел повторением холодной войны, так как у Запада и России есть тесные экономические связи, общение, культурное сближение и общение, но нет идеологического противоборства. «Поэтому новую холодную войну можно предотвратить, я в этом убежден», — добавил он.

В то же время он выразил тревогу относительно состояния, в котором сегодня находятся отношения Востока и Запада. В частности, Горбачев посетовал на отсутствие диалога между Вашингтоном и Москвой о ядерном оружии. Он раскритиковал Вашингтон за выход из Договора о ракетах о средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, США сделали это «не от большого ума».

Берлинская стена, разделявшая западную и восточную части города, а также Западный Берлин от территории ГДР, пала 9 ноября 1989 года. Горбачев напомнил, что тогда на территории ГДР находилось 380 тыс. советских солдат. «Они получили приказ оставаться в казармах. Сложнейший процесс прошел без кровопролития, прошел мирно. Думаю, в этом есть и моя заслуга», — сказал Горбачев.