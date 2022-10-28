Politico узнало, что Шольц и Макрон угрожают торговыми мерами США

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон обеспокоены недобросовестной конкуренцией со стороны США и готовы «нанести ответный удар» в случае необходимости, пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Лидеры общались почти три с половиной часа за обедом в Париже в среду. Оба, несмотря на недавние разногласия, согласились, что ЕС не может бездействовать, если Вашингтон будет продвигать свой закон о снижении инфляции, который предусматривает налоговые и энергетические льготы для компаний, инвестирующих на территории США, в его нынешнем виде. В частности, Франция и Германия опасаются, что он может затронуть их автомобильную отрасль.

Шольц и Макрон сошлись во мнении, что если США продолжат такую политику, то ЕС придется ответить, чтобы избежать недобросовестной конкуренции или потери инвестиций. Это, в свою очередь, погрузить трансатлантические отношения в новую торговую войну, пишет издание.

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