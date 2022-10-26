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Politico узнала о противоречии Парижа и Берлина по конференции лидеров

Politico узнала, что Париж опроверг данные Берлина по поводу конференции Макрона и Шольца
Как отмечает Politico, отказ от пресс-конференции с прибывшим с визитом лидером обычно демонстрирует укор. СМИ ранее сообщали о разногласиях Парижа и Берлина по энергетике, а также недовольстве Франции из-за поездки Шольца в Китай
Эмманюэль Макрон (слева) и Олаф Шольц
Эмманюэль Макрон (слева) и Олаф Шольц (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Париж и Берлин предоставили противоречивую информацию о том, будет ли совместная пресс-конференция французского президента Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, пишет Politico.

Берлин анонсировал, что после переговоров тет-а-тет Макрона и Шольца в Париже состоится их совместная пресс-конференция, что является нормальной практикой после двусторонних встреч. Анонс конференции есть на сайте канцлера. Однако Елисейский дворец, по информации издания, вечером накануне заявил, что пресс-конференция не планируется. В графике Макрона на сайте дворца говорится только о переговорах с Шольцем, совместное выступление перед журналистами не упоминается.

Шольц прибыл в Париж с прессой и оттуда отправится с визитом в Афины. Politico отметила, что отказ от пресс-конференции с прибывшим с визитом политиком — это тактика, которая демонстрирует укор. Издание указало, что так ранее поступал уже сам Шольц с президентом Венгрии Виктором Орбаном, встреча с которым прошла 10 октября. После этого совместной пресс-конференции не было.

На прошлой неделе The Telegraph сообщила, что в Париже «пришли в ярость» из-за запуска Шольцем схемы внутренней энергетической помощи на €200 млрд без предварительных консультаций с французской стороной. После этого Франция и Германия до января отложили правительственные консультации, запланированные на эту неделю.

Кроме того, в Париже вызвало недовольство решение Шольца отправиться в Китай и встретиться с Си Цзиньпиом, поскольку в Елисейском дворце считают, что канцлер и Макрон должны были поехать в Пекин вместе.

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Персоны
Юлия Выродова Юлия Выродова
Франция Германия пресс-конференция Эмманюэль Макрон Олаф Шольц

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
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