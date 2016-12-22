Politico рассказал о назвавшем Бутан «кнопкой» Трампе

По данным собеседников издания, Трамп звонил Абэ, когда в Токио была глубокая ночь, названивал президенту Франции без четкой повестки и ошибался с произношением названий азиатских стран

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп, «познавая, как работать с миром за пределами американских границ, часто озадачивал иностранных чиновников и собственных советников», пишет Politico со ссылкой на бывшего чиновника, входившего в состав Совета национальной безопасности США, и дипломатический источник.

Собеседник издания из Совета нацбезопасности рассказал изданию, что Трамп, звоня лидерам других стран, не учитывает разницу во времени. «Он не учитывал, что лидеру другой страны может быть 80 или 85 лет и он может спать или не быть на рабочем месте вечером в 10:30–11:00 по местному времени», — пояснил он. Президент США неоднократно, в частности, пытался позвонить премьеру Японии Синдзо Абэ в полдень по Вашингтону — когда в Японии уже настала ночь (разница во времени между двумя столицами составляет 13 часов. — РБК).

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила изданию, что президент наладил тесные отношения со многими союзниками США, а также вел переговоры с «соперниками» страны. «Президент дал понять, что, когда лидеры других стран просят о звонке, [помощники] должны тут же организовать такой звонок. Иностранные лидеры уважают то, что президент готов принимать их звонки в любое время дня и ночи», — сказала она. Чиновник администрации Трампа, имя которого Politico не приводит, заявил, что Трамп отдает себе отчет о разнице во времени с другими странами.

Также президент США, говорится в статье, ошибался с произношением названий других стран. Изучая доклад по Южной Азии перед встречей с премьер-министром Индии в 2017 году, вместо «Непал» Трамп произнес nipple («сосок»), а вместо «Бутан» — button («пуговица» или «кнопка»), рассказали изданию два источника, осведомленные о совещании, на котором президент это сделал. «Он не знал, что это за страны такие. Он думал, что это все часть Индии», — сказал один из собеседников. Однако неназванный чиновник Белого дома сказал Politico, что другие присутствовавшие на совещании не помнят, чтобы Трамп так говорил.

В статье также говорится, что перед визитом премьера Индии Нарендры Моди в США в июне 2017 года Трамп спросил, будет ли того сопровождать супруга. Его советники ответили, что Моди разведен. «А, я думаю, я могу его с кем-нибудь свести», — ответил на это, по словам двух осведомленных о ходе разговора источников издания, Трамп.

Кроме того, в 2017 году после «крупного землетрясения» в другой стране (в статье не уточняется в какой) Трамп сказал своим помощникам, что он хочет как можно скорее послать в пострадавший район самолеты с гуманитарной помощью. Помощникам, по словам источника издания, пришлось объяснять Трампу, что сначала об этом должно попросить пострадавшее государство.

Кроме того, один из бывших чиновников рассказал, что Трамп «постоянно хотел говорить» с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, даже при отсутствии ясной повестки. В Белом доме изданию заявили, что большинство телефонных переговоров прошли по инициативе Парижа.

Дональд Трамп допускал оговорки и публично. В сентябре 2017 года, приветствуя лидеров стран Африки, Трамп назвал Намибию Намбией. Тогда же он заявил, что у него есть много друзей, которые пытаются разбогатеть в Африке.

В июле того же года Белый дом распространил соо​бщение о встрече Трампа с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. В нем Си был назван «президентом Китайской Республики» — так называется глава Тайваня.