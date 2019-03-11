Трамп объяснил инцидент с перепутанной фамилией главы Apple

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему перепутал фамилию главы компании Apple Тима Кука. Об этом он написал в Twitter.

Он рассказал, что назвал его Тим Эппл, чтобы «сэкономить время и слова». «Фейковые новости все исказили, и это стало еще одной плохой историей Трампа!» — написал президент.

Трамп назвал Кука Эпплом на встрече консультативного совета по кадровой политике, прошедшей 6 марта. «Мы очень ценим (вклад Apple) это, Тим Эппл», — сказал американский президент, обращаясь к главе компании.

​В стенограмме на сайте Белого дома указывается, что Трамп имел в виду компанию, в которой работает Кук. В связи с этим глава корпорации Apple поменял имя в своем аккаунте в Twitter, поставив логотип компании вместо фамилии.