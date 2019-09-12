МИД России выразил озабоченность задержанием главы болгарских «Русофилов»

Москва озабочена задержанием лидера болгарского движения «Русофилы» Николая Малинова за шпионаж в пользу России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент РБК.

«Мы озабочены этими обвинениями. Деятельность этой организации, как мы понимаем, была направлена исключительно на развитие двустороннего сотрудничества и укрепление связей между народами наших стран», — отметила она.

По ее словам, Москва рассчитывает, что руководство Болгарии воздержится от шагов, которые поставят под угрозу тенденцию налаживающихся отношений между странами.