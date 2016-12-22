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Польский депутат призвал затребовать репарации с России
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Польский депутат призвал затребовать репарации с России
Политика, 19:30
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Польский депутат призвал затребовать репарации с России

Польскому сейму стоит сформулировать претензии к России по поводу военных репараций. Об этом в интервью изданию Rzeczpospolita заявил глава парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик.

«Я считаю, что в следующем созыве сейма должен быть создан отчет о военных потерях, нанесенных Советской Россией», — сказал Мулярчик, отметив, что, по его данным, подобные отчеты уже подготовили государства Балтии.

Мулярчик добавил, что с получением репараций могут возникнуть проблемы, поскольку Россия «является страной, которая не соблюдает право».

В Польше заявили о намерении взыскать с Германии репарации на $850 млрд
Политика


В сентябре 2017 года министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский пообещал рассмотреть инициативу депутатов сейма о требовании репараций с России и Германии. «После Второй мировой войны у нас было право на репарации с восточной, российской, стороны, и россияне несли ответственность за то, чтобы эти репарации нам передать», — утверждал он.

Потребовать репарации от России и Германии в сентябре того же года предложили представители правящей партии Польши «Право и справедливость». Они утверждали, что Берлин должен компенсировать ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войны, а Москва — выполнить обязательства по Рижскому договору 1921 года.

Требование справедливости: какие страны получали немецкие репарации Еще 1 фото
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В марте Мулярчик заявил, что Польша намерена взыскать с Германии $850 млрд репараций. Он также отметил, что получить компенсацию от Германии «более реально», чем от России. Позднее требования снизили более чем на $300 млрд.

Рижский мирный договор, установивший границы между РСФСР, УССР, БССР и Польшей, подписали в 1921 году после завершения польско-советской войны. Советская сторона обещала вернуть Польше военные трофеи и ценности, вывезенные из страны, а также выплатить 30 млн золотых рублей за вклад Польши в хозяйственную жизнь Российской империи и передать имущество на 18 млн руб.

Теги: Польша , ущерб , война
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