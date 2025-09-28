 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Лукашенко об идее НАТО сбивать самолеты: «ответ прилетит мгновенно»

Александр Лукашенко об идее НАТО сбивать самолеты: ответ прилетит мгновенно
Сюжет
Военная операция на Украине
В НАТО «пугают», что в случае атаки на страну блока «они будут защищаться и чуть ли не на нас нападать», заявил президент Белоруссии. «А мы что будем, извините меня, сопли жевать?» — добавил он

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя идею сбивать самолеты и дроны над территорией НАТО, заявил, что «ответ прилетит мгновенно». Об этом он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Знаете, болтать можно и в публичное пространство любые аферы запускать. А когда дойдет до дела — вот вы потом увидите, что они собьют и как. Допустим, в Беловежскую пущу я часто летаю. Это совсем на границе с Польшей. Они что вертолет президента собьют или там какой-то военный вертолет сопровождения? Так ответ же прилетит мгновенно», — сказал Лукашенко.

По его словам, в альянсе «пугают», что в случае атаки на страну блока «они будут защищаться и чуть ли не на нас нападать».

«А мы что будем, извините меня, сопли жевать? Поэтому это такое смелое заявление», — отметил глава государства.

Bild узнала о планах Берлина разрешить бундесверу сбивать беспилотники
Политика
Фото:Marcus Golejewski / dpa / Global Look Press

«То, что они заявили «будут сбивать», — ну, пусть попробуют, собьют. Или над Калининградом там собьют что-то российское. Ну нам придется, не дай бог, конечно, тогда воевать, как в России говорят, на все деньги», — добавил Лукашенко. Белоруссии это не надо, подчеркнул он.

Президент связал громкие заявления с тем, «чтобы какую-то часть общества в Польше утихомирить», они «непродуманные» и «глупые». В Белоруссии, по его словам, уверены, что «люди должны дружить».

«А вообще чего они нас будут сбивать? Слушайте, когда к ним полетели не то девять, не то 12 беспилотников, которые мы не смогли сбить на территории Белоруссии, мы им сообщили: ребята, смотрите. А если бы не сообщили? Их даже удивило, что мы им сообщили. И что за это будут наши самолеты и вертолеты сбивать или российские?» — поинтересовался Лукашенко. «Так действовать нельзя. Соседи так не работают», — заключил он.

На этой неделе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс готов сбить российский истребитель, вторгшийся в воздушное пространство блока, в случае необходимости. Президент США Дональд Трамп также ответил утвердительно на вопрос, считает ли он, что натовские страны должны сбивать российские самолеты в случае нарушения воздушного пространства. Позднее Рютте пояснил, что сбивать следует только при прямой угрозе гражданам и военным, а в остальных случаях достаточно сопровождать самолеты.

Идею сбивать российские самолеты, если те вторгнутся в воздушное пространство стран НАТО, в Кремле сочли безответственной. «Сколь-либо убедительных доказательств» нарушения Россией воздушного пространства стран альянса не представлено, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Мы настаиваем, что все наши полеты осуществляются в строгом соответствии с международными правилами», — сказал он.

Елена Чернышова
Александр Лукашенко Белоруссия НАТО Самолеты дроны
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
