Bild раскрыла детали встречи с дипломатами Европы в Москве по поводу МиГ
Представители российского МИДа на встрече с британскими, французскими и немецкими дипломатами объяснили цель маневра истребителей МиГ-31 и пригрозили дальнейшими действиями, если НАТО продолжит поддерживать Украину в ее «глубоких ударах» по целям в России, пишет Bild.
Накануне Bloomberg сообщил, что на этой неделе на встрече в Москве дипломаты Великобритании, Франции и Германии выразили обеспокоенность по поводу проникновения трех российских истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии. Они предупредили Москву, что НАТО готово ответить на дальнейшие нарушения воздушного пространства силой, в частности не исключив, что они будут сбивать российские самолеты. МИД России о встрече не сообщал. РБК направил запросы в ведомство и посольство Великобритании в России.
По информации немецкого издания, страны Восточной и Северной Европы предполагают, что это была преднамеренная провокация со стороны России. Однако в Германии и других странах Южной и Западной Европы не исключают возможности ошибки. Высокопоставленный представитель немецкого правительства заявил Bild, что МиГ-31 могли «промахнуться» на несколько километров. В НАТО также не исключают возможности случайного проникновения российских самолетов в воздушное пространство Эстонии, сказал газете высокопоставленный военный источник.
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью Bloomberg TV заявил, что НАТО готово защищать свою территорию, но подчеркнул, что альянс не намерен обострять конфликт с Россией.
«Наши страны не заинтересованы в эскалации, но Россия, возможно, хочет заманить нас в ловушку», — предположил он. «Поэтому мы готовы защищать свою территорию», — добавил Вадефуль.
На прошлой неделе Эстония обвинила Россию во вторжении трех МиГ-31 в ее воздушное пространство. В российском Минобороны заявили, что истребители совершали плановый полет из Карелии в Калининградскую область, воздушное пространство Эстонии они не нарушали. Маршрут самолетов пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более 3 км от острова Вайндло, от курса они не отклонялись, сказали в военном ведомстве.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал обвинения Таллина «пустыми и безосновательными». По его словам, «сколь-либо убедительных доказательств этому представлено не было». «Мы настаиваем, что все наши полеты осуществляются в строгом соответствии с международными правилами», — заявил Песков.
Идею сбивать российские самолеты, если те вторгнутся в воздушное пространство стран НАТО, в Кремле сочли безответственной.
