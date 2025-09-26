Генсек НАТО смягчил риторику по уничтожению российских самолетов

Марк Рютте: сбивать российские самолеты нужно только при прямой угрозе

Рютте заявил, что сбивать нарушителей воздушного пространства следует только при прямой угрозе гражданам и военным, а в остальных случаях достаточно сопровождать самолеты

Марк Рютте (Фото: Daniel Karmann / dpa / Global Look Press)

Генсек НАТО Марк Рютте скорректировал свою позицию по вопросам реагирования на нарушения воздушного пространства альянса российскими самолетами.

25 сентября Рютте заявил в эфире Fox News, что самолеты, попадающие в воздушное пространство стран НАТО, надо сбивать. Президент США Дональд Трамп придерживается схожего мнения.

Позднее в эфире CNN он заявил, что каждая ситуация требует оценки угрозы: если есть прямая опасность для граждан и военных, страны могут принять самые жесткие меры, вплоть до поражения авиасредств, а если угрозы нет — ограничиться сопровождением нарушителей до выхода из воздушного пространства НАТО.

Рютте отметил, что альянсу необходима «спокойная и коллективная реакция», и не согласился с подходом мгновенного применения силы при любых нарушениях. По его словам, среди представителей НАТО нет разногласий по этому вопросу.

Кроме того, в интервью Bloomberg Television Рютте заявил, что западные военные не могут продолжать сбивать приближающиеся беспилотники дорогими ракетами.

«Это неприемлемо, если вы сбиваете беспилотники стоимостью в тысячу или две тысячи долларов ракетами, которые обходятся вам, возможно, в полмиллиона или миллион долларов», — сказал он. Однако, по словам генсека НАТО, альянс быстро учится у Украины тому, как противостоять беспилотникам.

Эстония 19 сентября обвинила Россию в нарушении воздушного пространства тремя перехватчиками МиГ-31 у острова Вайндло. Минобороны России отвергает эти обвинения.

Посол России во Франции Алексей Мешков заявлял, что, если НАТО собьет российский самолет, это будет означать начало военного конфликта. Он подчеркнул, что борта НАТО нарушают воздушное пространство России «довольно часто», но их при этом не сбивают, и опроверг причастность Москвы к инцидентам с дронами в Европе.