Политика⁠,
Bild узнала о планах Берлина разрешить бундесверу сбивать беспилотники

Bild: МВД Германии планирует разрешить бундесверу сбивать беспилотники
Берлин разрабатывает план по защите от подозрительных беспилотников и планирует наделить бундесвер правом их уничтожения при угрозе жизни людей или критическим объектам, пишет Bild
Фото: Marcus Golejewski / dpa / Global Look Press
Фото: Marcus Golejewski / dpa / Global Look Press

Власти Германии разрабатывают план противодействия подозрительным беспилотникам в небе. Бундесвер может получить право сбивать их в случае возникновения опасности для жизни людей или при угрозе критической инфраструктуре, пишет Bild со ссылкой на представителя МВД.

«Голосование по Закону об авиационной безопасности продолжается», — сказал он. Соответствующее решение будет принимать Минобороны.

К критической инфраструктуре относятся в том числе объекты энергетической инфраструктуры, правительственные здания и аэропорты. Газета уточняет, что план защиты предусматривает меры по обнаружению и классификации незаконно запущенных беспилотников, использование электронных средств обороны, таких как глушилки, или захват контроля и в крайнем случае применение вооруженной силы.

В бундестаге призвали сбивать российские истребители над странами НАТО
Политика
МиГ-31

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил о намерении более четко регламентировать полномочия по защите от беспилотников после предупреждений о дронах в Норвегии и Дании на этой неделе.

По словам главы МВД, расширение защиты от беспилотников стало новым ориентиром внутренней политики безопасности. Эталоном борьбы с угрозой дронов он назвал принцип «обнаружение, отражение и перехват».

«Мы являемся целью гибридной угрозы. Мы являемся целью саботажа и шпионажа, и именно поэтому мы вооружаемся против этих гибридных угроз», — сказал Добриндт, его выступление опубликовало ведомство в соцсети Х.

Он также упомянул zeitenwende («поворотный момент») — понятие, которое сегодня означает радикальную смену курса в немецкой политике, связанную прежде всего с внешнеполитическими и оборонными приоритетами страны после начала военного конфликта на Украине.

Этот термин использовал в феврале 2022 года тогдашний канцлер Олаф Шольц, объявив о масштабных переменах: резком увеличении военных расходов, разрыве с политикой «перемен через торговлю» в отношении России и построении новых союзов в Европе и НАТО.

Поворотный момент означает не только расширение военной обороны, он означает модернизацию внутренней безопасности, подчеркнул Добриндт.

Счетная палата Германии обвинила бундесвер в тратах впустую
Политика
Фото:bundeswehr.de

В последние месяцы над Германией фиксируют случаи появления неопознанных беспилотников, в том числе вблизи военных баз, стратегических объектов и полигонов, где проходят тренировки украинских военных. Немецкие власти рассматривают эти случаи как угрозу безопасности и не исключают, что дроны могут использоваться для шпионажа.

В конце августа The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Россия или связанные с ней структуры запускают разведывательные дроны над маршрутами, которые США и их союзники используют для переброски военных грузов через Восточную Германию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти сообщения напоминают газетную утку.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Германия дроны Бундесвер
