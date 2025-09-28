 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Симоньян приехала на прощание с Кеосаяном

Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прибыла на церемонию прощания со своим мужем, режиссером Тиграном Кеосаяном.

Церемония начнется в Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте в Москве в 15:00 мск. Туда уже приехали певец Филипп Киркоров, ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, народный артист РСФСР Евгений Петросян, актер Стивен Сигал, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие.

В числе других присутствующих — официальный представитель МИД России Мария Захарова, помощник российского президента Владимир Мединский, а также актер и бывший однокурсник Кеосаяна Иван Охлобыстин

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Маргарита Симоньян
Стивен Сигал
Константин Эрнст
Евгений Петросян
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Маргарита Симоньян
Стивен Сигал
Константин Эрнст
Евгений Петросян
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Маргарита Симоньян
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)
Стивен Сигал
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)
Константин Эрнст
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)
Евгений Петросян
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

За несколько часов до начала мероприятия президент России Владимир Путин направил на церемонию похоронный венок, украшенный лентой в цветах российского триколора с надписью «От президента Российской Федерации». Венки также отправили премьер-министр Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Жизнь и карьера Тиграна Кеосаяна. Фото
О том, что Кеосаян скончался на 60-м году жизни, Симоньян сообщила 26 сентября. В январе стало известно, что режиссер находится в коме после клинической смерти. У него были проблемы с сердцем, два инфаркта Кеосаян перенес в 2008 и 2010 годах.

Кеосаян родился в 1966 году в семье режиссера Эдмонда Кеосаяна и актрисы Лауры Геворкян. После окончания школы, в 1983-м, пошел работать на «Мосфильм», год спустя поступил во ВГИК на режиссерский факультет. Начинал с клипов и короткометражек, затем снял фильмы «Катька и Шиз», «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Крымский мост. Сделано с любовью!», сериалы «Ялта-45», «Море. Горы. Керамзит» и т.д.

Роли и фильмы Тиграна Кеосаяна. Видео
С 2007 года он вел телепередачи, в том числе «Вечер с Тиграном Кеосаяном» и «Международную пилораму», последний выпуск которой с режиссером вышел 21 декабря 2024 года.

У Кеосаяна остались пятеро детей: трое были рождены в браке с Симоньян и двое от предыдущего брака с актрисой Аленой Хмельницкой.

