Роли и фильмы Тиграна Кеосаяна. Видео

Кинорежиссер, сценарист, продюсер, телеведущий Тигран Кеосаян умер 26 сентября в возрасте 59 лет.

Свой первый художественный короткометражный фильм «Солнечный берег» Кеосаян срежиссировал, учась во ВГИКе. Первая полнометражная картина вышла на экраны в 1992 году.

Известность режиссеру принесли картины «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Президент и его внучка» и др. Последний фильм, который срежиссировал Кеосаян, — «Бессмертные» (2021) про ветеранов войны в Афганистане. Предыдущая его работа — «Крымский мост. Сделано с любовью!» (2017) — снята по сценарию Маргариты Симоньян.