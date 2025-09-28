Десятки избирателей у посольства Молдавии в Москве. Видео

Появились кадры с собравшимися у посольства Молдавии избирателями в Москве

В Молдавии 28 сентября проходят парламентские выборы. За рубежом власти открыли свыше 300 участков для голосования

Video

Десятки человек собрались у посольства Молдавии на улице Кузнецкий Мост в центре Москвы, чтобы проголосовать на парламентских выборах, сообщил корреспондент РБК.

На кадрах видно, что собравшиеся держат в руках флаги республики и танцуют. Перед ними выступает народный ансамбль. Мероприятие охраняют силовики.

Парламентские выборы проходят в Молдавии 28 сентября. Всего ЦИК зарегистрировала 23 кандидата (это партии и независимые участники).

Ожидается, что избиратели примут участие в голосовании на 2274 избирательных участках, из которых 1973 открыты на территории самой Молдавии (12 относятся к Приднестровью, которые Кишинев относит к «административно-территориальным единицами левобережья Днестра»). Еще 301 избирательный участок открыт за рубежом.

Для выборов было напечатано более 3,6 млн бюллетеней, из которых 865 тыс. были распространены на избирательных участках за пределами страны.

За несколько дней до выборов ЦИК Молдавии отстранила от них две оппозиционные партии — «Сердце Молдовы» (Inima Moldovei) экс-главы Гагаузии Ирины Влах и «Великая Молдова» (Moldova Mare), которую возглавила экс-кандидат в президенты Виктория Фуртунэ. Оппозиция безуспешно пыталась оспорить такую возможность в Конституционном суде. В центре кампании же оказалась геополитическая дилемма — членство в Евросоюзе или тесное партнерство с Россией.

Чтобы пройти в парламент, избирательный блок должен получить минимум 7% поддержки, партия — 5%, независимый кандидат — 2%. По данным опроса молдавской компании iData от 24 сентября, реально на депутатские мандаты могут рассчитывать только четыре политические силы.