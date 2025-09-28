 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Молдавии началось голосование на выборах в парламент

Голосование началось в Молдавии и за рубежом в 07:00 по местному времени. В выборах участвуют 23 кандидата — партии и независимые

В Молдавии началось голосование на парламентских выборах, сообщила пресс-служба ЦИК страны.

Основной этап проходит 28 сентября. Всего ЦИК зарегистрировала 23 кандидата (это партии и независимые участники).

Ожидается, что избиратели примут участие в голосовании на 2274 избирательных участках, из которых 1973 открыты на территории самой Молдавии, (12, как указано в сообщении, относятся к Приднестровью, которое Кишинев считает «административно-территориальными единицами левобережья Днестра»). Еще 301 избирательный участок открыт за рубежом.

Голосование на участках за границей начинается в 07:00 по местному времени и заканчивается в 21:00. Первым участие в выборах принял избиратель из Японии.

Как уточнили в молдавской ЦИК, за рубежом голосование идет без инцидентов.

Для выборов было напечатано более 3,6 млн бюллетеней, из которых 865 тыс. были распространены на избирательных участках за пределами страны.

За несколько дней до выборов ЦИК Молдавии отстранила от парламентских выборов две оппозиционные партии — «Сердце Молдовы» (Inima Moldovei) экс-главы Гагаузии Ирины Влах и «Великая Молдова» (Moldova Mare), которую возглавила экс-кандидат в президенты Виктория Фуртунэ.

В Молдавии отклонили жалобы на возможность отстранять партии от выборов
Политика
Фото:Александр Пирагис / РИА Новости

Ранее в республике не разрешалось исключать партии из числа участников избирательной кампании во время ее проведения. Оппозиция считает эти поправки неконституционными. Ее протест по поводу изменений был отклонен Конституционным судом.

Почти за неделю до выборов в Молдавии прошли 250 обысков по делу о попытке влияния России на голосование — в связи с «подготовкой массовых беспорядков и дестабилизацией». Россия отвергает любые обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии, указывая на бездоказательность подобных заявлений.

Российский МИД выразил послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию протест из-за отказа Кишинева аккредитовать представителей России как наблюдателей в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и членов Общественной палаты как международных наблюдателей на выборах в парламент.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

