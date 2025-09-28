 Перейти к основному контенту
0

В Молдавии отклонили протест на возможность отстранять партии от выборов

Суд в Молдавии отклонил протест на поправки об ограничении участия в выборах
Оппозиционные партии Молдавии направили протест на поправки, которые позволяют отстранять партии от участия в выборах в республике. Суд решил отклонить жалобы

Конституционный суд Молдавии отклонил протест оппозиции на поправки, которые позволяют отстранять партии от участия в выборах в период избирательной кампании. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

«Суд рассмотрел несколько обращений, находящихся на рассмотрении, и он решил, что отказ от них недопустимым: <...> жалобы <...> по делу о контроле конституционности некоторых положений <...> о политических партиях», ограничение деятельности политической партии, участвующий в избирательной кампании», — говорится в сообщении.

Кроме этого, суд отказал в исключении соответствующих статей.

МИД выразил протест послу Молдавии из-за недопуска наблюдателей к выборам
Политика
Лилиан Дарий

Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Всего ЦИК зарегистрировала 23 кандидата (как партии, так и независимые участники).

Ранее, 26 сентября, Центральная избирательная комиссия Молдавии отстранила от парламентских выборов две оппозиционные партии — «Сердце Молдовы» (Inima Moldovei) экс-главы Гагаузии Ирины Влах и «Великая Молдова» (Moldova Mare), которую возглавила экс-кандидат в президенты Виктория Фуртунэ.

Ранее в республике не разрешалось исключать партии из числа участников избирательной кампании во время ее проведения. Оппозиция считает эти поправки неконституционными.

Ранее, 22 сентября, в Молдавии прошло 250 обысков по делу о попытке влияния России на выборы — в связи с «подготовкой массовых беспорядков и дестабилизацией». Россия отвергает любые обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии, указывая на бездоказательность подобных заявлений.

Позднее, российский МИД выразил послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию протест из-за отказа Кишинева аккредитовать представителей России как наблюдателей в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и членов Общественной палаты как международных наблюдателей на выборах в парламент.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

