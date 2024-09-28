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Операция Израиля в Ливане ,  
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ЦАХАЛ показала кадры вылета истребителей на ликвидацию лидера «Хезболлы»

Появились кадры вылета истребителей ЦАХАЛ на ликвидацию лидера «Хезболлы»
Сюжет
Операция Израиля в Ливане
ЦАХАЛ показала кадры вылета истребителей F-15I на операцию, в результате которой были убиты лидер «Хезболлы» Хасан Насралла и другие военачальники. Ее проводила 69-я эскадрилья ВВС Израиля, по данным Ynet, было сброшено 80 бомб

ЦАХАЛ показала кадры вылета истребителей на ликвидацию лидера «Хезболлы»
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) показала кадры вылета истребителей F-15I на операцию, в результате которой был убит лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла.

На кадрах видно, как истребители взлетают с аэродрома и приземляются на него в более позднее время суток.

Операцию возглавляла 69-я эскадрилья ВВС Израиля. По данным Al Jazeera и Ynet, на главный штаб «Хезболлы» в Бейруте было сброшено более 80 бомб, каждая весила 1 т.

Удар, о котором идет речь, израильские силы нанесли 27 сентября по центральному штабу «Хезболлы» в столице Ливана — Бейруте. В результате был убит лидер движения, Хасан Насралла, движение подтвердило это.

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Хасан Насралла

Также ЦАХАЛ отчиталась о ликвидации нескольких военачальников, в том числе командира южного командования «Хезболлы» Али Караки, отвечавшего за обстрелы Израиля из приграничных районов. Агентство Mehr сообщило о гибели генерал-майора иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана, ЦАХАЛ в сводке не назвала его имя.

По данным израильского телеканала Channel 12, при ударе Израиля по Бейруту также погибла дочь Хасана Насраллы Зейнаб.

«Хезболла» после гибели Насраллы пообещала «продолжить джихад», а также поддержку Палестины и сектора Газа, где Израиль ведет войну с группировкой ХАМАС. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, чья страна поддерживает «Хезболлу», пообещал, что Ливан заставит Израиль пожалеть о содеянном.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Хезболла Ливан Израиль
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