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Channel 12 сообщил о гибели дочери лидера «Хезболлы» при ударе Израиля

Channel 12: дочь лидера «Хезболлы» погибла при ударе Израиля по Бейруту
Израиль совершил покушение на лидера ливанской группировки, и пока нет достоверных сообщений, жив ли тот. По информации Channel 12, погибла его дочь Зейнаб Насралла
Зейнаб Насралла
Зейнаб Насралла (Фото: Fatemeh Amuzad / Wikipedia)

Дочь лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы Зейнаб погибла в результате израильского авиаудара по центральному штабу группировки в Бейруте, сообщает израильский Channel 12 без указания источника информации.

Девушка была известна преданностью идеям «Хезболлы», отмечает Jerusalem Post. Она рассказывала, что, когда в 1997 году ее брат Хади погиб в столкновении с израильскими военными, родители «не пролили ни слезинки». «Нам стыдно, что мы принесли такую малую жертву по сравнению с другими семьями мучеников», — добавила Зейнаб.

Удар по штабу «Хезболлы» в Бейруте нанесли накануне вечером, 27 сентября. Израиль подтвердил, что целью был лидер группировки, чтобы сломить ее и избежать необходимости наземного вторжения в Ливан. Тель-Авив настаивает, что раскрыл иранский план по окружению и уничтожению Израиля к 2040 году и Насралла — «краеугольный камень» этой операции.

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Израильские власти все больше уверены в гибели Насраллы. «Очень трудно представить, чтобы он выжил после такого удара», — рассказал анонимный собеседник Times of Israel. Источник издания, близкий к «Хезболле», сообщил о разрушении шести зданий и назвал этот удар самым мощным за год конфликта. Анонимный собеседник Sky News Arabia подтвердил гибель Насраллы.

Однако появляются свидетельства, что лидер «Хезболлы» выжил. Об этом сообщили источники американского Reuters, иранского Tasnim и саудовского Аl Hadath.

Насралле 64 года, он стал генсеком «Хезболлы» в 1992 году, после того как был убит предыдущий лидер группировки Аббас аль-Мусави. Израиль и «Хезболла» регулярно обмениваются ударами с начала октября 2023 года, но в последние недели обстановка обострилась, в том числе из-за массовых взрывов пейджеров и раций, принадлежавших членам ливанской группировки, жертвами которых стали десятки человек. Ливан возложил ответственность на Израиль; тот отрицает свою причастность.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Бейрут Ливан Хезболла Хасан Насралла Израиль
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