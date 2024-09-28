В ЦАХАЛ назвали гибель Насраллы посланием врагам Израиля

Израиль способен «добраться до любого», кто угрожает стране или ее гражданам, заявил глава Генштаба ЦАХАЛ Халеви. Израильская армия ранее объявила о ликвидации лидера «Хезболлы»

Министр обороны Израиля Йоав Галант и начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви (Фото: Israel Defense Forces)

Израиль настигнет любого, кто представляет угрозу для страны или ее граждан. Об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Герци Халеви, передает The Times of Israel.

«Послание простое: мы узнаем, как добраться до любого, кто угрожает гражданам Государства Израиль», — сказал он.

Вечером 27 сентября Израиль нанес удар по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте. По данным ЦАХАЛ, в тот момент там собралось руководство движения. Утром следующего дня ЦАХАЛ объявила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.

Израильская сторона объясняла свои действия планами «Хезболлы» и Ливана окружить и уничтожить еврейское государство к 2040 году, а также важной ролью Насраллы в осуществлении этих намерений. В ЦАХАЛ подчеркнули, что лидер движения был ответственен за гибель многих израильских мирных жителей и военнослужащих, а также отвечал за руководство и осуществление множества терактов по всему миру против людей разных национальностей.

Насралле было 64 года. Ровно половину жизни он руководил «Хезболлой», возглавив группировку в 1992-м, когда израильская армия ликвидировала в южной части Ливана предыдущего лидера Аббаса аль-Мусави. Последний находился в автоколонне, когда по ней был нанесен ракетный удар вертолетами ВВС Израиля.

Долгое время Насралла призывал к «освобождению» Иерусалима и называл Израиль «сионистским образованием», требуя, чтобы все израильтяне вернулись в страны своего происхождения, а на месте государства была создана объединенная Палестина.

Израиль начал «упреждающую операцию» в Ливане после двух волн взрывов пейджеров и других средств связи, которые произошли в этой стране в сентябре. В результате погибли десятки человек, в том числе члены «Хезболлы», тысячи получили ранения. «Хезболла» возложила ответственность на Израиль и пообещала «тяжелую расплату». Израильская сторона отвергла причастность к взрывам.