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Операция Израиля в Ливане ,  
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Израиль сообщил об ударе по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте

Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Целью удара был лидер «Хезболлы» Хасан Насралла, но неизвестно, был ли он в здании. В Ливане сообщили о разрушении четырех зданий в районе израильского удара
Дым после взрывов&nbsp;в Бейруте, 27 сентября 2024 года
Дым после взрывов в Бейруте, 27 сентября 2024 года (Фото: Emilie Madi / Reuters)

Израильские военные нанесли удар по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте, сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес точечный удар по центральному штабу террористической организации «Хезболла», расположенному среди жилых домов в центре Дахие в Бейруте», — сообщила израильская армия.

Израильский портал Ynet передает, что целью удара был лидер «Хезболлы» Хасан Насралла. При этом пока неизвестно, был ли он в здании в момент взрыва, отмечает Армейское радио Израиля в X.

Корреспондент Al Jazeera передает, что в муниципалитете Харет-Хрейк в Дахие «огромные разрушения», четыре здания разрушены полностью.

Израиль сообщил об ударе по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте
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Израиль объявил о начале «упреждающей военной операции» для уничтожения военной инфраструктуры «Хезболлы» 23 сентября. Ее целью также является создание условий для возвращения домой жителей севера Израиля, который граничит с Ливаном. С тех пор израильская авиация продолжает наносить удары по объектам в Ливане. ЦАХАЛ также сообщила о ликвидации ряда военачальников «Хезболлы», в том числе командира ракетных войск Ибрагима Мухаммада Кубейси, командира воздушных сил Мухаммеда Хусейна Срура, командующего операциями Ибрагима Акиля. Власти Ливана заявили более чем о 500 погибших в результате израильских ударов.

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Израиль Хезболла Ливан Бейрут Хасан Насралла
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