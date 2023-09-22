В МИД призвали США ратифицировать договор о запрете ядерных испытаний

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Россия призывает США принять немедленные шаги по ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин на конференции по содействию вступлению ДВЗЯИ в силу.

«США вполне могли бы стать локомотивом в деле превращения ДВЗЯИ в юридически обязывающий международно-правовой инструмент и подать соответствующий пример. Поэтому призываем американское правительство пересмотреть свои подходы и безотлагательно предпринять все необходимые шаги для ратификации ДВЗЯИ», — сказал он (цитата по ТАСС).

Вершинин подчеркнул, что в начале 1990-х годов Россия объявила добровольный мораторий на ядерные испытания и соблюдает его до сих пор. «Намерены и впредь поступать таким образом при том условии, что аналогично будут себя вести другие ядерные государства», — добавил он.

В 1990 году СССР предложил ввести мораторий на ядерные испытания. В этом с ним согласились Великобритания и США. В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). В документе приведен список из 44 стран, которые в момент обсуждения ДВЗЯИ обладали ядерным потенциалом и техникой. Без их ратификации договор не может вступить в силу. Восемь стран — Египет, Индия, Иран, Израиль, Китай, Северная Корея, Пакистан и США — документ либо не подписали, либо подписали, но не ратифицировали. Таким образом, единственное ограничение, которое удерживает страны от испытаний, — это принятые ими односторонние моратории на такие взрывы. После 1996 года было проведено десять ядерных испытаний. По два произвели Индия и Пакистан (совершив взрывы, Дели и Исламабад ввели на них моратории), шесть — Северная Корея.

Президент Владимир Путин в феврале в послании Федеральному собранию заявил, что Россия может возобновить ядерные испытания. Тогда же он объявил, что страна приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

По его словам, из-за того что у отдельных видов американского ядерного оружия истекают гарантийные сроки, «некоторые деятели в Вашингтоне» задумываются о новых ядерных испытаниях. Путин подчеркнул, что в такой ситуации Минобороны и «Росатом» «должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия». «Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытания, то и мы их проведем», — предупредил президент.