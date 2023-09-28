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Блинкен оценил возможность встречи Байдена с Путиным фразой из Диккенса

Блинкен — о возможности встречи Байдена с Путиным: Никогда не говори никогда
Джо Байден и&nbsp;Владимир Путин
Джо Байден и Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен не исключил возможность новой встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Трансляция интервью госсекретаря изданию The Atlantic ведется в YouTube.

«Никогда не говори никогда», — сказал Блинкен в ответ на вопрос о возможности встречи Байдена с Путиным.

Госсекретарь подчеркнул, что в конечном счете все, начиная с украинцев, хотят «справедливого и прочного мира». «Посмотрим, дойдем ли мы когда-либо до точки, когда это будет возможно», — добавил он.

«Никогда не говори никогда» (Never say never) — цитата из романа Чарльза Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1837). Выражение стало особенно популярным после того, как один из фильмов об агенте английской разведке Джеймсе Бонде назвали «Never Say Never Again» (1983).

Материал дополняется.

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