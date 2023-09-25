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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило об ударе по силам «Азова» в Донбассе

Минобороны заявило о нанесении удара по бойцам и технике «Азова» в Донбассе
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Российские военные нанесли огневое поражение по военнослужащим и технике 12-й бригады специального назначения «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) в районе Серебрянского лесничества в ЛНР, сообщили в российском Минобороны.

В результате было уничтожено до 55 украинских военных, две боевые машины пехоты, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация» и две гаубицы Д-30, уточнили в ведомстве.

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