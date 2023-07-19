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Большинство «азовцев» не признали свою вину в суде в Ростове-на-Дону

Большинство «азовцев» не признали свою вину в суде в Ростове-на-Дону
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Большинство участников батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России), процесс над которыми идет в Южном окружном военном суде, не признают своей вины. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Еще несколько человек частично признали свою вину, подтвердив участие в нацбатальоне «Азов», остальные заявили, что выразят свое отношение к обвинению в ходе прений сторон.

Все 22 участника запрещенной организации обвинялись в совершении действий, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Донецкой народной республике, такое обвинение выдвинула прокуратура ДНР. Во время заседания суд также удовлетворил ходатайство прокурора об изменении статей УК ДНР на УК России.

Верховный суд России признал украинский националистический батальон «Азов» (его символика ранее признана экстремистской и запрещена) террористической организацией и запретил его деятельность на территории России в августе 2022 года. С того момента за участие в «Азове» в России предусмотрена уголовная ответственность. Организаторам может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, а рядовым участникам — до 20 лет. Имущество террористической организации или ее филиала подлежит конфискации.

Материал дополняется

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Ростов-на-Дону батальон Азов суд
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